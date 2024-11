Nel fine settimana dal 15 al 17 novembre la MotoGP tornerà di nuovo in pista nel Gran Premio della Solidarietà di Barcellona, sul circuito di Barcellona-Catalogna.

Inaugurato nel 1991, il tracciato è lungo 4,6 Km, ha un rettilineo massimo di 1 Km e presenta 14 curve, 8 curve a destra e 6 a sinistra.

La stagione si doveva concludere a Valencia ma, a causa del disastro conseguente all'alluvione che ha colpito la Comunidad Valenciana, l'ultimo gran premio che assegnerà il titolo mondiale 2024 della MotoGP si correrà a Barcellona.

Martin arriva a quest'ultimo appuntamento con 24 punti di vantaggio su Bagnaia che non potrà sbagliare nulla sia nella gara di sabato che in quella di domenica, sperando in una giornata no dello spagnolo che, va detto, si merita eccome il titolo mondiale, dopo averlo accarezzato nel 2023.

A maggio su questo stesso circuito, nella Sprint Bagnaia è caduto a un giro dal termine e Martin è arrivato quarto, mentre il pilota piemontese si è aggiudicato la gara lunga tagliando il traguardo di quasi 2 secondi davanti a Martin.



Questo il calendario del GP della Catalogna:

Venerdì 15 novembre

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 16 novembre

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (12 giri)

Domenica 16 novembre

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (24 giri)