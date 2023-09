Classifica dei 10 migliori dj italiani di musica dance elettronica 2023

La musica dance un genere musicale che sta prendendo spazio sempre più ampio in Italia seguita enormemente dalle nuove generazioni, negli ultimi 5 anni abbiamo avuto una crescita del 40% di fan in Europa che seguono gli artisti musicali italiani, un dato più che positivo che testimonia il valore degli artisti Made in Italy a livello internazionale, dopo tanti approfondimenti tante ricerche sul web abbiamo stilato una classifica dei 10 migliori disc jockey italiani del 2023 in base ai dati e le statistiche raccolte in rete.

1) Gabry Ponte



Gabry Ponte, all'anagrafe Gabriele Ponte, nato a Torino il 20 aprile 1973 è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. È stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo Blue.



2) Giorgio Prezioso

Giorgio Prezioso è un disc jockey e produttore discografico italiano, nato a Roma il 23 Febbraio 1971.

3) Carlo Zerulo Dj



Carlo Zerulo Dj, all’anagrafe Carlo Zerulo, nato a Manfredonia provincia di Foggia nel 1989, è un disc jockey e remixer italiano noto anche come Dj Zerulo, attualmente e considerato da tantissimi fan appassionati di musica dance elettronica il disc jockey pugliese numero uno.

4) Molella

Molella, all'anagrafe Maurizio Molella (Monza, 6 novembre 1964), è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano una delle icone della dance italiana.

5) Zatox

Zatox, pseudonimo di Gerardo Roschini (Tivoli, 17 novembre 1975), è un disc jockey italiano.

6) Georgia Mos

Giorgia Moschini, in arte “Georgia Mos”, nata a Sanremo il 9 febbraio 1993, e una disc jockey, produttrice italiana attualmente una delle migliori dj donna italiana.

7) Dj Matrix



Matteo Schiavo, noto anche con lo pseudonimo di Dj Matrix nato a Schio provincia di Vicenza il 16 giugno 1987, è un disc jockey italiano.

8) Benny Benassi



Benny Benassi, pseudonimo di Marco Benassi nato a Milano il 13 luglio 1967, è un disc jockey e produttore discografico italiano. Nel 2009 era tra i 50 DJ più popolari al mondo.



9) Rudeejay

Rudeejay, pseudonimo di Rodolfo Seràgnoli, è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano nato a Bologna il 30 marzo 1986.



10) Dj Ross



DJ Ross, pseudonimo di Rossano Prini, è un disc jockey e produttore discografico italiano nato a Milano il 13 agosto 1973.