Tram in affanno, esperimenti con il trasporto a chiamata, manutenzioni metro e movimenti ai vertici Atac: il quadro della mobilità romana continua a essere complesso e in costante trasformazione. Ecco le principali notizie del giorno.



🚋 Rete tramviaria: un sistema che non gira più

A Roma, la rete tramviaria sembra vivere una lunga agonia. Le linee sono spesso interrotte o sostituite da navette, i cantieri durano mesi – se non anni – e il numero di tram operativi è sempre più ridotto, con guasti frequenti. In Europa, il tram è tornato al centro delle politiche urbane sostenibili; nella Capitale, invece, rischia di scomparire nel silenzio generale.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/03/rete-tram-roma-sopravvivenza.html



🚌 ClicBus sostituisce la linea 087: funziona davvero?

Nel quartiere di Massimina è stato introdotto un servizio a chiamata – il ClicBus – in sostituzione della linea 087. Si tratta di una scelta che promette maggiore flessibilità, ma che pone interrogativi sulla copertura, l’accessibilità e l’equità del servizio. Chi non ha dimestichezza con la tecnologia rischia di restare tagliato fuori, anche se nei quartieri poco frequentati può rappresentare un’alternativa più efficiente.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/forza-criticita-clicbus.html



🚇 Metro, aggiornamento per i pozzi di aggottamento

Atac ha avviato la fase preliminare per l’aggiornamento delle carte tecniche dei pozzi di aggottamento lungo la rete metropolitana. Questi impianti servono a drenare l’acqua dalle gallerie e sono fondamentali per garantire la sicurezza del servizio. L’intervento rientra in una strategia più ampia in vista del Giubileo 2025.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/aggiornamento-progetto-pozzi-antincendio-metro.html



🏢 Atac, inizia il valzer delle nomine: Aielli in corsa

Nella municipalizzata romana del trasporto pubblico è tempo di rinnovamenti. Tra i candidati per la direzione generale figura Andrea Aielli, già noto nel settore. Le prossime settimane saranno decisive per la scelta del nuovo vertice tecnico.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/possibile-nomina-dg-atac.html



