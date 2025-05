Dalle accise sul diesel ai guasti dei treni, passando per voci di privatizzazione e incidenti: ecco cosa è successo oggi a Roma nel settore della mobilità.



Il Governo aumenta le accise sul diesel per il TPL

In linea con le direttive europee che prevedono la graduale eliminazione dei sussidi ai carburanti inquinanti, il Governo italiano ha annunciato un aumento delle accise sul gasolio utilizzato anche dal trasporto pubblico locale. La misura, seppur attesa, rischia di ripercuotersi sui costi operativi delle aziende di TPL.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/aumento-accise-diesel.html



Roma-Lido: i MA200 di nuovo fuori servizio

Ancora una volta i convogli MA200 della Roma-Lido si sono fermati per guasti tecnici. Si tratta di una serie di treni già noti per la loro inaffidabilità, spesso oggetto di proteste da parte degli utenti. Il disservizio ha creato notevoli ritardi sulla linea.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/blocco-ma200-roma-lido.html



Torna lo spettro della lottizzazione Atac

Negli ambienti del trasporto romano si rincorrono da anni voci su una possibile “spezzettatura” di Atac, con l’obiettivo di aprire il mercato a soggetti privati. Oggi, nuove indiscrezioni hanno riacceso il dibattito, preoccupando utenti e lavoratori.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/03/privatizzazione-atac-all-orizzonte.html



Bloccato il concorso per 2mila licenze NCC

Il tanto atteso concorso per nuove licenze NCC è stato sospeso. La causa sarebbe legata a controversie legali ancora in corso, che rendono incerto il futuro del bando. Una battuta d’arresto per il settore, già diviso tra domanda e regolamentazione.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/blocco-concorso-ncc-roma.html



Porta Maggiore: incidente tra trenino e volante

A Roma, nella zona di Porta Maggiore, una volante della Polizia si è scontrata con un convoglio della linea Termini-Centocelle. L'incidente ha mandato in tilt la circolazione tramviaria nella zona per diverse ore.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/scontro-treno-auto-porta-maggiore.html



