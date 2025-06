La giornata odierna ha offerto diversi aggiornamenti sul fronte del trasporto pubblico a Roma. Dalla nuova stazione della Roma-Lido ai fondi governativi, passando per un importante restauro legato alla Metro C, ecco il riepilogo completo.Bando per la stazione Giardino di Roma

È stato pubblicato il bando per la progettazione della futura stazione “Giardino di Roma” lungo la ferrovia Roma-Lido. Un segnale positivo per la ripresa degli investimenti sulla linea litoranea.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/gara-stazione-lido-giardino-di-roma.html

Nuove stazioni in progettazione

Nel frattempo, alcuni commenti raccolti online mostrano un cauto ottimismo sui tempi di apertura delle nuove stazioni in fase di progettazione, anche se non ci sono ancora date certe.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/il-punto-sulle-nuove-stazioni-roma-lido.html

Bus turistici: il Consiglio di Stato conferma il regolamento

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR e dato pieno via libera al regolamento comunale che limita l’accesso dei bus turistici nel centro storico di Roma. La decisione rafforza le politiche di tutela urbana e contenimento del traffico.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/ricorso-consiglio-stato-bus-turistici-gualtieri.html

200 milioni per il trasporto pubblico locale

Arriva una boccata d’ossigeno per il trasporto pubblico: il Governo ha sbloccato 200 milioni di euro per compensare i minori ricavi da biglietti legati alla pandemia, destinati alle Regioni e alle aziende di TPL.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/decreto-fondi-trasporto-pubblico.html

Metro C: restaurata la chiesa di S. Maria di Loreto

A Piazza Venezia proseguono i lavori della Metro C, e tra le opere accessorie figura anche il restauro della chiesa cinquecentesca di Santa Maria di Loreto, consolidata per proteggerla dalle interferenze del cantiere.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/03/metro-c-restauro-chiesa-maria-loreto.html



