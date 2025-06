Una giornata ricca di aggiornamenti sul fronte della mobilità romana: dal ritorno in deposito dei vecchi treni MA200 sulla Roma-Lido, fino agli sviluppi aziendali di Roma Metropolitane. Novità anche sul fronte filobus e sulle locazioni commerciali della metropolitana.



🚇 Roma-Lido, torna un treno MA200 come riserva

Un treno della serie MA200 è stato riportato presso la stazione di Porta San Paolo e destinato a servizio di riserva sulla linea Roma-Lido (oggi Metromare). Sebbene non sia previsto un impiego regolare, il mezzo potrà essere utilizzato in caso di necessità, vista la limitata disponibilità attuale di convogli. Si tratta di una misura temporanea, in attesa dei nuovi treni previsti per il 2025.

🏗️ Roma Metropolitane non si fonde con Roma Servizi

La prevista fusione tra Roma Metropolitane e Roma Servizi per la Mobilità è stata ufficialmente annullata. L’azienda continuerà a operare in modo autonomo, puntando al risanamento economico. Resterà attivo il suo ruolo operativo nei progetti infrastrutturali legati alla rete metropolitana. È previsto un cambio di denominazione, in linea con il piano di riorganizzazione delle partecipate del Comune, anche in vista delle scadenze per il Giubileo 2025.

🚎 Filobus Laurentina: prove in corso sulla linea 74

Sono in corso i collaudi tecnici dei filobus sulla tratta attrezzata di viale Laurentina, servita dalla linea 74. Dopo anni di inattività, si stanno testando rete elettrica, affidabilità dei mezzi e sicurezza per i passeggeri. L’obiettivo è riprendere il servizio entro l’estate, ma il tutto dipenderà dagli esiti dei test in corso.

🏪 ATAC affitta tutti i locali commerciali sulla linea A

Tutti i locali commerciali delle stazioni della metro A risultano ora affittati, con un buon successo per ATAC. Restano ancora disponibili alcuni spazi lungo le linee B e C, in particolare nelle aree più periferiche. L’iniziativa fa parte del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale.

