Oggi, 21 maggio, la mobilità di Roma e dintorni è stata segnata da importanti aggiornamenti: si va dai progressi della Metro C agli effetti di un guasto ferroviario, passando per l’arrivo di nuovi bus a Civitavecchia e gli sviluppi sul fronte della qualità dell’aria.

Metro C, Piazza Venezia: conclusa la prima fase degli scavi

Roma Metropolitane ha ufficializzato la fine della prima fase degli scavi a Piazza Venezia, dove è attualmente in corso l’intervento dell’idrofresa per la futura stazione della Metro C. Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’apertura del cantiere strutturale.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/comunicato-lavori-piazza-venezia-metro-c.html

Guasto elettrico a Roma Tuscolana, rallentamenti sulle ferrovie

Un guasto elettrico registrato alle 7:20 presso la stazione di Roma Tuscolana ha provocato ritardi e rallentamenti su diverse linee ferroviarie. Il traffico ha subito disagi per tutta la mattinata, impattando in particolare i treni regionali e i pendolari.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/guasto-ferrovie-roma-tuscolana-21-maggio.html

Nuovi bus per Civitavecchia: arrivano i King Long

Con l’estate alle porte, arrivano rinforzi per la rete bus extraurbana del litorale nord: sono in arrivo i nuovi mezzi King Long, già noti per le loro forniture in altre zone del Lazio. L’obiettivo è garantire un servizio potenziato per l’aumento della domanda turistica.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/king-long-civitavecchia-sap-bis.html

Metro C, Pantano: riattivato lo scambio ferroviario

Martedì 6 maggio Atac ha riattivato la croce di scambio sul viadotto oltre la stazione Monte Compatri/Pantano, aumentando la flessibilità operativa della linea C. L’intervento migliorerà la gestione delle emergenze e delle manovre in uscita.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/riattivazione-tronchini-pantano.html

Qualità dell’aria e ZTL: si apre la discussione

In Consiglio Regionale del Lazio è in programma la discussione di una proposta di modifica al Piano di risanamento della qualità dell’aria. Il nuovo testo potrebbe influire anche sulle modalità di applicazione della ZTL Fascia Verde.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/discussione-modifica-piano-risanamento-qualita-aria.html



