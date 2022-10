Nel giovedì delle "coppe europee di consolazione", torna a sorridere la Fiorentina che ottiene la prima vittoria in Conference League vincendo in Scozia per 3-0 contro l'Heart of Midlothian nella terza giornata del Gruppo A.

La prima rete in apertura per la Viola è di Rolando Mandragora che insacca di testa su cross dalla destra di Terzic. Raddoppia poi in acrobazia Christian Kouame sul finire del primo tempo, mentre è di Luka Jovic la terza rete nel finale di gara, con il serbo che in Europa torna al gol dopo tre anni di digiuno. Esordio stagionale e debutto in Europa per il centrocampista viola Alessandro Bianco... ne sentiremo parlare.

Con questa vittoria, la Fiorentina è seconda del suo girone con 4 punti, dietro ai turchi del Basaksehir che sono in testa con 7.



In Europa League, la Lazio deve accontentarsi di un punticino in casa degli austriaci dello Sturm Graz, a seguito di uno 0-0 che va piuttosto stretto all'undici della Stiria, che in più occasioni sono andati vicini all'1-0. La Lazio solo nel finale, in superiorità numerica, riesce a farsi pericolosa con Immobile che in un'occasione trova pure la via del gol, però poi annullato per fuorigioco.

Nel gruppo F la Lazio è terza con 4 punti, comunque gli stessi delle altre squadre del Girone, completato da Feyenoord e Midtjylland.



Nota negativa della serata la sconfitta casalinga della Roma, battuta all'Olimpico dal Betis Siviglia di Pellegrini per 2-1. Dopo essere passati in vantaggio su un discutile rigore messo a segno da Paulo Dybala, l'undici di Mourinho è stato prima raggiunto da un gol di Guido Rodríguez e poi superato a pochi minuti dalla fine da un pallonetto di testa di Luiz Henrique, su cui Rui Patricio non ha potuto far nulla. Prima del fischio finale, Zaniolo è riuscito pure a farsi espellere per un calcio volontario dato ad un avversario.

Nel Gruppo C, anche la Roma è terza, ma con soli 3 punti, uno in meno del Ludogorets, secondo, e 6 in meno del Betis, che guida la classifica a punteggio pieno.



Tra una settimana, le tre italiane saranno di nuovo in campo contro le stesse tre formazioni, ma a campi invertiti.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1578129510620434432