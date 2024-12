La Juventus non vola e la Fiorentina ringrazia. Il match clou di giornata finisce in parità (2 a 2) con il rammarico bianconero di non aver saputo gestire gli ultimi minuti e il respiro di sollievo viola che grazie ad un gol al volo (all’87’) di Sottil ha evitato la sconfitta.

Il primo sigillo è di Thuram (al 20’) a cui ha fatto rima quello di Kean, ex di turno (di testa al 38’). A tenere le redini del gioco – dall’inizio alla fine – i ragazzi di Thago Motta che hanno proposto schemi e evanescenze sbattendo troppo spesso sul muro viola nonostante la rete del secondo vantaggio (sempre di Thuram la firma al 48'). Vlahovic spuntato è finito in panchina così come Gudmundsson ancora lontano dall'avere una forma smagliante. E la rete (bellissima) di Sottil all'87' ha certificato due dati di fatto: la Juventus non sa più vincere (21 pareggi nell'anno solare) e la Fiorentina non ha mollato la presa dopo due ko di fila (Bologna e Udinese). I giochi per l'Europa che conta sono comunque aperti per entrambe le formazioni.

Primo Tempo: Finisce 1-1 il primo tempo tra Juventus e Fiorentina! Diverse le emozioni in questa prima frazione di gara che ha visto la Juventus andare in vantaggio al minuto 20 con Thuram, per poi farsi riacciuffare al minuto 38 da Kean. Vedremo ora se, in vista del secondo tempo, i due allenatori vorranno cambiare qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico.

Secondo Tempo: Finisce 2-2 la partita tra Juventus e Fiorentina! Nella ripresa i bianconeri trovano di nuovo il vantaggio al minuto 48, ancora grazie a un gol di Thuram, ma Sottil, al minuto 87, gela l'Allianz Stadium, regalando un pareggio importantissimo per la Fiorentina. Grazie a questo pareggio entrambe le squadre salgono a quota 32 punti, lontane 3 punti dalla quarta in classifica che è la Lazio. Ricordiamo tuttavia che la Fiorentina ha una partita in meno dato che dovrà recuperare la partita sospesa contro l'Inter.