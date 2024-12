La Capitale continua a investire nella mobilità sostenibile. Il Comune si prepara a presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di finanziamenti per 7 nuove tramvie, che aggiungeranno ben 37,5 km alla rete esistente.

Questo ambizioso piano si inserisce nella strategia di potenziamento del trasporto pubblico, con l'obiettivo di ridurre il traffico privato e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le nuove linee si propongono di collegare aree strategiche della città, favorendo una mobilità più efficiente e sostenibile.

Perché è importante?

Incremento della #mobilitàsostenibile

Riduzione delle emissioni grazie al potenziamento del trasporto #ecologico

Maggiore connettività tra i quartieri

Il futuro della mobilità romana si fa sempre più elettrico e integrato. Continuare a investire in infrastrutture come le tramvie è essenziale per rispondere alle esigenze di una città moderna e competitiva.

#Tram #Roma #TrasportoPubblico #Innovazione