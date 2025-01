Il 1 gennaio si sono svolte le prime 4 partite della Kings World Cup Nations.

La prima, la partita inaugurale, è stata Italia Giappone, dove le squadra asiatica si è imposta per 3 a 1 sulla squadra di casa. La partita è stata dominata dalla squadra italiana, ma i giapponesi hanno sfruttato gli errori della squadra tricolore così da attaccare e difendere veramente in modo organizzato e in modo efficace. Per l'Italia veramente una sconfitta che pesa perché la prossima partita sarà contro la Spagna, che ha perso contro l'albiceleste, è sarà una partita da dentro o fuori.

Alle 17 si è svolta Uzbekistan e Arabia Saudita. La partita è stata una montagna russa dove tra ribaltoni tra le due squadre nei minuti di recupero la squadra Uzbeka fa il 4 a 3 grazie a un errore clamoroso del numero 10 arabo.

La terza partita è stata Spagna Argentina ed è finita 4 a 2. La partita era la più attesa del giorno e non ha deluso le aspettative con molti gol. La squadra albiceleste ha sicuramente giocato meglio e si è meritata la vittoria. Invece le furie rosse hanno deluso sicuramente le aspettative con questa sconfitta. Ora la Spagna affronterà l'Italia in una sfida da dentro o fuori, come detto precedentemente che si giocherà il 3 gennaio nel pomeriggio.

L'ultima partita del giorno è stata giocata tra Stati Uniti e Messico. Partita terminata per 4 a 2 con la squadra americana che vince sulla squadra messicana.