"Matteo Salvini è un eroe, ha difeso le case degli italiani e ha difeso anche l'Europa. Meriterebbe un'onorificenza, non un processo penale. Quello che sta succedendo contro Salvini è una vergogna, una vergogna della sinistra e dell'intera Unione Europea. Matteo Salvini è un patriota europeo. ... Mai rinunceremo alla nostra libertà, e mai cederemo il nostro Paese agli stranieri: non li cediamo ai burocrati di Bruxelles, alle potenze economiche e finanziarie, o ai migranti. L'Italia è degli italiani, l'Ungheria è degli ungheresi".

Queste alcune delle fantascientiche dichiarazioni rilasciate oggi dal primo ministro dell'Ungheria (nazione che attualmente sta ricoprendo la presidenza di turno dell'Ue) Viktor Orban a Pontida. È lo stesso che ha tenuto in carcere per un anno Ilaria Salis senza che vi fossero prove concrete per la sua detenzione e che pretende di condannare per terrorismo a oltre dieci anni di carcere accusandola di aver aggredito un nazifascista!

In fondo, questi sono i riferimenti di un partito che vuole essere agli occhi degli italiani più a destra dei (post) fascisti di Fratelli d'Italia.