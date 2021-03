Si è conclusa in parità la prima giornata di gare per la 36.esima edizione della Coppa America tra il team neozelandese sponsorizzato da Emirates e quello italiano sponsorizzato dall'accoppiata Prada Pirelli: New Zealand si è aggiudicata la prima regata con un vantaggio di 31 secondi, Luna Rossa ha vinto la seconda con un vantaggio di 7 secondi... quasi un arrivo sul filo di lana.

Nella prima regata, i kiwi hanno sfruttato la migliore partenza e per tutta la gara hanno mantenuto il vantaggio acquisito al via che è oscillato tra i 20 e i 30 secondi per tutti i 23 minuti di regata, a dimostrazione che le due barche, per quanto riguarda le prestazioni, sembrano essere alla pari.

Una sensazione che è rafforzata dalla seconda regata di giornata dove, stavolta, sono stati però gli italiani a prevalere, anche se per soli 7 secondi, come accennato in precedenza. Durante la seconda regata Luna Rossa era riuscita a portare il proprio vantaggio sui neozelandesi fino ad oltre 400 metri, ma la scelta del lato destro del campo di regata al gate 4 non li ha premiati. Così gli ultimi due lati, di bolina e poppa, sono stati percorsi con i neozelandesi che hanno tallonato ad una decina di secondi di distacco la barca italiana che però ha coperto fino al traguardo i tentativi degli avversari nel tentare il sorpasso.

Questa prima giornata ha dimostrato quanto entrambi i team siano competitivi e quanto sia pertanto probabile che vincere la Coppa America in questa edizione non sarà certo una passeggiata.

Il prossimo appuntamento con la seconda giornata di regate è previsto per venerdì 12 marzo.







Crediti immagine: twitter.com/lunarossa/status/1369516461631307776