Sabato 22 ottobre 2022 nella splendida location dell'Azienda Vinicola Cantina Casa Primavera di Cavriana (Mn) prende il via il percorso enogastronomico/letterario di Swanbook in Giallo.

Un'iniziativa voluta da Swanbook Edizioni di Desenzano del Garda per presentare la collana dedicata al romanzo giallo e poliziesco. Il ciclo di eventi si sposterà di volta in volte in cantine e enoteche gardesane.

Il giallo dei romanzi sarò accopmpagnato dal giallo, paglierino o più intenso, dei vini locali.

Nel primo appuntamento verranno presentate in anteprima due novità assolute dell'editore gardesano.

La prima è "Trompe-l'oeil à Martignac" scritto a quattro mani dagli artisti e scrittori toscani Monica Menzogni e Danilo Nucci, che si riprongono ai lettori con una nuova avventura della bizzarra coppia di investigatori formata dell'integerrimo commissaso Gérard Leroux e dalla sua amica pittrice decisamente svanita Petunia Désétoiles.

L'altra novità è il nuovo romanzo di Aurelio Armio, "Il vaso di Pandora", che ripropone le detective Atryd Rosciani e Cristina Giuliani in un nuova e pericolossima indiagine, sempre in compagnia della loro squadra di poliziotte caparbie, argute e sempre più trasgressive. Un vincenda dagli intrecci caotici nata da una morte apparentemente causale e che rivelerà solo alla fine le clamorosa soluzione del caso.

La serata del 22 ottobre avrà inizio alle ore 18,00 con la presentazione dei due libri alla presenza degli autori.

Subito dopo seguirà una ricca degustazione dei vini e dell'olio EVO di Casa Primavera e di altre prelibatezze del territorio sapientemente abbinate ad ogni vino proposto.

Il numero dei posti sarà limitato, pertanto è d'obbligo prenotarsi per partecipare all'evento.





Il programma dettagliato della serata è visionabile al link: https://lastrolabio.swanbook.eu/swanbook-in-giallo--la-prima-tappa.html

per informazioni sulle serata:

[email protected] - tel. 340.8129662

[email protected]