E’ disponibile il video ufficiale di “Oltre il Karma”, l’ultimo singolo della cantautrice Roberta Giallo in collaborazione con Massimo Forapani, una canzone-viaggio-astrale, che si insinua misteriosamente tra le intercapedini dell’anima.

L’art-video, un viaggio onirico che racconta alcuni passaggi evolutivi dell’anima, è stato realizzato dal videomaker Nicolò Donati, che ha saputo catturare l'essenza mistica del brano con la sua consueta sensibilità artistica, dando vita ad un’immersione visiva che invita ad una traversata multidimensionale in connessione profonda con le proprie luci ed ombre. Le riprese, realizzate nella suggestiva cornice della Cooperativa Sociale “Etabeta” di Bologna, contribuiscono a creare un'atmosfera perfetta per questa storia di evoluzione spirituale.

Il video, in pieno “Giallo Style”, è un ponte tra le arti, dove musica scultura e arte-visiva si uniscono favorendo un'esperienza di trascendenza del quotidiano, e un nuovo affascinante sodalizio artistico, in linea con l'approccio interdisciplinare sempre adottato dalla cantautrice: il videoclip infatti inaugura la collaborazione di Giallo con l’artista Elisa Vanelli, scultrice bolognese residente negli USA, (attualmente Exhibition Chair della New England Sculptors Association), le cui opere sono state integrate nel tessuto visivo delle scene, aggiungendo strati di significato e impreziosendolo con potenti suggestioni simboliche.

Roberta Giallo: “Oltre il Karma” è l'esplorazione di uno stato evoluto dell'essere in cui la risonanza armonica con l’esperienza profonda del viaggio atemporale-interiore, e quella vissuta nel mondo temporale-esteriore, arrivano a comprendersi e risolversi integrandosi, in un processo di disvelate corrispondenze di luci ed ombre. Questo brano, insieme al video che bene accompagna la suggestione che volevo creare, segna una chiave di svolta verso l’anamnesi della coscienza, che chiama all’autenticità piena della propria esistenza. Spesso le insidie e i conflitti della vita ci allontanano dalla possibilità di brillare, di essere in pace e in armonia con noi stessi e con il prossimo. Con questa canzone-viaggio-astrale desidero fare luce su un possibile “salto animico qualitativo”, un salto che può partire soltanto dalla comprensione profonda e dettagliata delle proprie ombre e delle proprie luci, e dal ricordo di tutte le cadute… a cui deve seguire l’accettazione amorevole integrale del proprio sé, l'impegno a migliorarsi, concedendosi il 'lusso' di perdonarsi e perdonare, atto nobile e di elevazione spirituale karmica. Questo videoclip, con la sua ricchezza simbolica e iconografica, vuole accendere l’invisibile del nostro cuore, ricco di reminiscenze di voli e di cadute, scandendo il viaggio con l’apparizione animata delle potenti opere di Elisa, che su di me, fin dal primo sguardo (le vidi durante una diretta in cui era ospite dal caro Red Ronnie), hanno esercitato una forza ispiratrice della visione e del 'ricordo', di altre vite. Sono molto grata anche a Nicolò Donati, videomaker di fiducia e collaboratore di vecchia data, per essere riuscito, come sempre, ad armonizzare nel contenitore visivo tutti gli elementi che desideravo inserire, innescando nuove alchimie…".

Prossimi appuntamenti di Roberta Giallo

Dopo il toccante concerto nella Basilica di San Petronio, il 28 maggio Roberta Giallo sarà ospite alla festa degli 80 anni della CNA di Ancona, che si terrà nella meravigliosa cornice del Teatro delle Muse, dove, con una intima performance in solo pianoforte e voce, intervallerà la narrazione della storia della CNA da affidata al giornalista e conduttore televisivo Paolo Notari, per poi lasciare il palco ad Enrico Ruggeri, che chiuderà la serata con il suo attesissimo concerto, tappa del tour del suo ultimo album, “La caverna di Platone”.

BREVE BIOGRAFIA ARTISTICA

Artista multiforme, Roberta Giallo è cantautrice, scrittrice, performer teatrale, attrice, visual artist, e produttrice. Laureata con lode in filosofia morale, ha all’attivo numerose pubblicazioni e un tour internazionale. Nel 2006 ha aperto il concerto di Sting, poi ha lavorato con Lucio Dalla, suo produttore e mentore. Significative le collaborazioni con: Samuele Bersani, Mauro Malavasi, Corrado Rustici, Ernesto Assante, Red Ronnie, Valentino Corvino, Simona Molinari, Federico Rampini, Paola Pallottino e importanti orchestre italiane. Nel 2014 ha debuttato a Hong Kong con “Trip Of A Dreaming Soul,” nel 2018 ha intrapreso il tour internazionale (Astronave Gialla) esibendosi a Los Angeles, Singapore, Ho Chi Minh, Oslo, Monte Carlo, Porto, Hong Kong, Mosca, Kiev. Nel 2019, ha rappresentato l’Italia al Festival Europeo della Musica di Hong Kong e ha debuttato nel film “Il Conte Magico” ricevendo il premio come migliore attrice protagonista al “Symbolic Art Film Festival” di San Pietroburgo. Oltre alla sua intensa attività live in luoghi e contesti di pregio, da anni è giurata ai Live di Musicultura e autrice di colonne sonore per il cinema e il teatro. Numerosi i riconoscimenti, tra cui il Premio Bindi, il Premio Dei Premi MEI, il Premio Rai Cinema Channel, L’Award Best Song Of the Year (Hollywood Reporter/Wild Filmmaker), Il premio Musicale Dino Campana, il Premio Alla Carriera Città di Nardò, la “Targa MEI 2024” per la diffusione dell’arte di Lucio Dalla nel mondo.