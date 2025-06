Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, i russi hanno effettuato contro l'Ucraina 215 attacchi aerei: 174 di questi non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha utilizzato 206 droni, 2 missili balistici Iskander-M/KN-23, 6 missili aria-superficie Kh-59/69 e 1 missile da crociera Iskander-K.

L'Aeronautica Militare ha poi riferito che 87 droni russi Shahed sono stati distrutti e altri 80 sono scomparsi dai radar o sono stati soppressi tramite guerra elettronica. Inoltre, 6 missili Kh-59/69 e Iskander-K sono stati abbattuti o sono scomparsi dai radar sempre utilizzando armi elettroniche. Sono state colpite dieci località e detriti sono caduti in altre sette.

Tra gli obiettivi più colpiti, la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale, una delle città più grandi del Paese, che si trova a poche decine di chilometri dal confine russo ed è stata sottoposta a continui bombardamenti russi per oltre tre anni di guerra. Tre le vittime, mentre sono 22i feriti, tra cui un neonato di un mese e mezzo, ha dichiarato il sindaco, Ihor Terekhov:

"Kharkiv sta subendo l'attacco più potente dall'inizio della guerra", ha affermato Terekhov su Telegram. "Durante la notte si sono udite decine di esplosioni in città e le truppe russe hanno attaccato simultaneamente con missili, droni e bombe aeree guidate. Sono stati attaccati edifici residenziali ​, strutture educative e infrastrutture".

Le foto provenienti da Kharkiv mostrano case e veicoli bruciati e parzialmente distrutti, e soccorritori che trasportano i feriti in salvo e rimuovono i detriti. Il governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha dichiarato che una delle strutture industriali civili della città è stata attaccata da 40 droni, un missile e quattro bombe, provocando un incendio, aggiungendo che potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie.

Nonostante la Russia non diminuisca l'intensità dell'aggressione nei confronti di Kiev, l'agenzia Tass scrive che la Casa Bianca farebbe pressioni (per ora leggere) sul Congresso perché le sanzioni nei confronti di Mosca vengano "annacquate". Inoltre sarebbero in corso anche trattative per la ripresa di voli diretti tra Russia e Stati Uniti.





Crediti immagine: x.com/AliceZhuravel/status/1931225117150826695/photo/1