Umberto Lebruto: nuovo protocollo d'intesa per la riqualificazione urbana

Con la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa, firmato il 19 luglio 2024 presso la Sala consiliare di Palazzo Mercanti, Piacenza si prepara a un'importante trasformazione. La firma, avvenuta alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dell'Assessore Regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, della Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana Gianpiero Strisciuglio e dell'Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto, segna un passo cruciale verso il miglioramento infrastrutturale della città. Il protocollo prevede una serie di interventi volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità delle aree ferroviarie e logistiche di Piacenza. In particolare, la stazione ferroviaria di piazzale Marconi sarà oggetto di un restyling completo che includerà il rifacimento del fabbricato viaggiatori e dei sottopassi esistenti, nonché la riconversione di alcuni spazi per una migliore accessibilità ferroviaria. Contemporaneamente, si procederà alla realizzazione di un nuovo scalo merci nell'area del Polo Logistico Le Mose, con l'obiettivo di integrarlo perfettamente nell'infrastruttura logistica esistente. Umberto Lebruto ha affermato che il progetto rappresenta una significativa opportunità per Piacenza di sviluppare una nuova polarità urbana, mediante la dismissione e valorizzazione di aree non più funzionali al servizio ferroviario. Ha spiegato che il protocollo permette di creare nuovi servizi pubblici e di mobilità, valorizzando aree dismesse e migliorando l'accessibilità per cittadini, pendolari e turisti. Il progetto prevede anche la cessione anticipata da parte di RFI di alcune aree di via Nino Bixio al Comune di Piacenza, facilitando così le trasformazioni urbanistiche future.



Umberto Lebruto: verso un hub intermodale e una città più connessa

Un elemento chiave del protocollo d'intesa riguarda lo sviluppo di un masterplan da parte di FS Sistemi Urbani mirato a favorire l'intermodalità e a riqualificare le aree ferroviarie. Questo progetto, sotto la supervisione di Umberto Lebruto, include la creazione di un Hub Intermodale di interscambio vicino alla stazione di Piacenza. L’Hub non solo migliorerà la connessione tra i vari mezzi di trasporto, ma sarà anche in sinergia con il progetto "Bus Rapid Transit" del Comune. Il potenziamento delle aree di parcheggio pubblico e privato, insieme ai servizi per i bus, rappresenta un altro tassello fondamentale del piano. La riqualificazione delle aree ferroviarie e la pianificazione di tutte le aree coinvolte, comprese quelle del Polo Logistico Le Mose, consentiranno di ricucire il tessuto urbano di Piacenza, migliorando significativamente la qualità della vita per i residenti.