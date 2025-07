Da luglio, nei supermercati Esselunga, i consumatori possono acquistare un barattolo speciale di caffè Illy decorato con il fiocco rosa, simbolo della lotta contro i tumori femminili. Per ogni confezione venduta, il Gruppo donerà 50 centesimi alla Fondazione Umberto Veronesi. Il commento dell’AD Cristina Scocchia.



Cristina Scocchia: Illycaffè lancia un’edizione limitata a sostegno della lotta contro i tumori femminili

Cristina Scocchia, AD di Illycaffè, continua a dimostrare che un’azienda può, e deve, avere un impatto positivo sulla società. Il Gruppo si è infatti unito a una nuova iniziativa solidale a sostegno della Fondazione Veronesi ETS per promuovere la ricerca, la prevenzione e la cura dei tumori femminili. Il cuore del progetto è un’edizione limitata dell’iconico barattolo da 250 grammi di Illy tostatura Intenso, arricchito per l’occasione con il fiocco rosa. Disponibile esclusivamente nei punti vendita Esselunga a partire da luglio, ogni confezione venduta contribuirà con 50 centesimi alla Fondazione Umberto Veronesi ETS, da anni in prima linea nella ricerca scientifica contro i tumori femminili.



Cristina Scocchia: “Il nostro supporto alla Fondazione Veronesi”

“Credo fermamente che le aziende debbano avere un ruolo sociale e assumersi la responsabilità di contribuire al benessere delle comunità in cui operano – ha ribadito Cristina Scocchia – per questo siamo orgogliosi di dare il nostro supporto alla Fondazione Veronesi che da anni si impegna in prima linea nel promuovere la ricerca scientifica di avanguardia per la cura dei tumori. Con questa iniziativa anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo essere al loro fianco e dare un contributo concreto alla causa”. “Da anni la Fondazione Veronesi sostiene medici e ricercatori che hanno dedicato la propria vita allo studio dei tumori tipicamente femminili, con l’obiettivo di sviluppare cure sempre più efficaci – ha aggiunto Monica Ramaioli, Direttrice della Fondazione Umberto Veronesi ETS – Continuiamo a ribadire con forza quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali per individuare tempestivamente la malattia. Un sentito grazie a Illycaffè per essere al nostro fianco e per il concreto sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza”.