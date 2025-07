Dazi USA e dollaro debole: l'Italia nell'occhio del ciclone

Nel pieno dell'estate 2025, l'economia italiana si trova a dover affrontare un mix tossico di minacce esterne e fragilità interne. Il nuovo rapporto del Centro Studi Confindustria fotografa un contesto economico in cui l'incertezza dilaga, gli investimenti arrancano, i consumi frenano e le esportazioni rischiano il colpo del KO. E il colpevole principale ha un nome preciso: l'inasprimento dei dazi commerciali da parte degli Stati Uniti.



Dazi al 30%: una mannaia sull'export italiano

A partire dal 1 agosto 2025, gli USA alzeranno al 30% i dazi su una vasta gamma di beni provenienti dall'UE. Il provvedimento segue già pesanti misure su acciaio, alluminio e autoveicoli. Il colpo è durissimo: secondo il CSC, l'export italiano verso gli USA potrebbe crollare del 58%, con un impatto netto sul PIL pari a -0,8% entro il 2027. Per un Paese manifatturiero come l'Italia, la perdita di competitività non è una minaccia, è una realtà imminente.

Le aziende italiane hanno provato a correre ai ripari con il cosiddetto frontloading, anticipando le spedizioni prima che scattassero le nuove tariffe. Ma l'effetto tampone è finito: da qui in avanti, molti settori chiave (metalli, auto, ma anche farmaceutica e semiconduttori) saranno sotto attacco. E i concorrenti extra-UE, che godono di accordi preferenziali con gli USA, avranno campo libero.



Dollaro in picchiata: doppia penalizzazione

Come se non bastasse, a peggiorare il quadro ci pensa il dollaro debole. L'euro si è rafforzato di oltre il 13% da inizio anno, rendendo i prodotti europei ancora meno competitivi. Una svalutazione del genere non è fisiologica: è il risultato diretto dell'instabilità politica ed economica americana, dove l'indice di incertezza economica ha toccato livelli superiori a quelli della pandemia.



Interno debole: industria ferma, consumi anemici

All'interno, l'Italia non mostra segni di forza in grado di compensare. L'industria è tornata in contrazione, con la produzione in calo e gli ordini ai minimi. I consumi sono stagnanti nonostante un leggero aumento del reddito reale: le famiglie risparmiano di più, ma spendono meno. Il clima di sfiducia pesa più di qualsiasi incentivo fiscale. Anche i servizi, unica ancora di salvezza nei mesi scorsi, stanno rallentando.



Qualche spiraglio, ma nulla di risolutivo

Non mancano segnali positivi, ma sono deboli e incerti. Il prezzo del petrolio è sceso grazie alla tregua tra Israele e Iran, l'inflazione rimane sotto controllo e i tassi d'interesse in Eurozona potrebbero calare ancora, alleggerendo il credito. Ma non è abbastanza per ribaltare uno scenario dove il commercio internazionale è ostacolato, e la locomotiva statunitense si fa sempre meno accessibile.



La strada obbligata: diversificare e rafforzare il mercato interno

Confindustria lancia un appello chiaro: serve puntare sulla diversificazione dei mercati (India, Mercosur, ASEAN) e rafforzare il mercato unico europeo, ancora pieno di ostacoli interni. Ma tutto questo richiede tempo, volontà politica e investimenti coordinati. Nell'immediato, il rischio è che l'Italia entri in una fase di stagnazione prolungata proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di slancio.





Il report di luglio lancia un avvertimento: le sfide sono gravi, reali e immediate. Le misure protezionistiche USA e la volatilità valutaria non sono anomalie passeggere, ma sintomi di un ordine economico globale che sta cambiando. L'Italia, già fragile di suo, rischia di pagarne il prezzo più alto se non agirà con decisione e visione strategica. Ora non è tempo di tattiche difensive: servono scelte coraggiose, oppure l'industria italiana verrà messa all'angolo.