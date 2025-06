Lo scrittore debutta nel fantasy con un libro epico, viscerale e sorprendente.

Lo scrittore Michele Tecchio pubblica il romanzo “L’odore dell’aria” con Altromondo Edizioni. Si tratta di un fantasy di ampio respiro, realistico nei toni e profondo nei temi, che racconta il crollo di un mondo e il risveglio delle coscienze, in un intreccio che unisce elementi epici, riflessione politica e tensione da romanzo investigativo. Nel continente dei Quattro Regni, un’isola soggiogata si ribella, innescando una catena di eventi che frantuma l’equilibrio geopolitico del mondo conosciuto. Due sovrani cadono, uno per vecchiaia, l’altro assassinato. Il giovane erede di quest’ultimo, Mark, parte alla ricerca del mandante dell’omicidio del padre, accompagnato dall’amico e consigliere Adlard. Intanto i ribelli, guidati dal misterioso druido Tolan, si fanno forza con la morte dell’oppressore. I regni superstiti chiudono i confini, il Consiglio dei Re si dissolve, e ciò che sembrava stabilito si trasforma in una valanga di cambiamento e caos. Nel suo viaggio, Mark scoprirà che la verità può essere più sconvolgente dell’inganno, e che l’odore dell’aria può portare con sé i segni invisibili della rivoluzione.

Il romanzo si distingue per il suo approccio “realistico” al fantasy: c’è poca magia, un’unica razza (gli umani), rare creature e solo accenni di divinità. Ma c’è tensione politica, conflitti interiori, tradimenti, lutto e memoria. Una narrazione matura, capace di fondere elementi epici e introspezione personale. La forza del libro sta anche nella sua origine: i personaggi principali sono ispirati agli amici dell’autore, che ne hanno scelto i nomi. Alcune scene si rifanno a eventi realmente vissuti.

Acquista il libro

https://www.amazon.it/Lodore-dellaria-Michele-Tecchio/dp/8833304779

Michele Tecchio è nato nel 1974 a Vicenza, dove vive e lavora. Appassionato fin da giovane di fantasy, fantascienza, cinema fantastico e giochi di ruolo, ha sempre amato la narrativa epica, traendo ispirazione da autori come Bernard Cornwell e Joe Abercrombie. Ha iniziato a scrivere nel 2000, quasi per caso, e dopo un lungo percorso creativo ha pubblicato il suo primo romanzo, “L’odore dell’aria”, con Altromondo Edizioni nel 2024.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557908450420

Instagram: https://www.instagram.com/tecchiomichele/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@fortunello3