Nel nuovo romanzo di Arianna Frappini la bellezza nasce dalle imperfezioni tra paesaggi umbri e giardini sensoriali

Nel cuore verde dell’Umbria sboccia un romanzo che intreccia amore, disabilità, amicizia e riscatto personale. “Fiori dentro l’anima”, ultimo lavoro di Arianna Frappini, è un romance contemporaneo in cui la forza dei sentimenti trasforma i limiti in risorse. Ariel è una scrittrice e giardiniera ipovedente che progetta “giardini sensoriali”, luoghi dove la natura si vive con tutti i sensi. Gabriele è un imprenditore ambizioso ma disilluso, in fuga da un passato familiare difficile. Quando i loro destini si incrociano in un agriturismo immerso nel verde, nasce un’attrazione immediata, una tensione fatta di scontri e complicità. «L’amore nasce dalle imperfezioni, dalle liti, dalle paure», scrive Frappini. E infatti, tra i due protagonisti è proprio la differenza a creare il legame. Ariel, che ha smesso di cercare l’amore per sé, teme di sacrificare la propria libertà; Gabriele, che sogna ancora un sentimento capace di “ammorbidire i suoi spigoli”, cerca di riconoscersi attraverso l’altro. Con uno stile delicato ma diretto, l’autrice racconta un amore che cresce tra il profumo dei fiori e le cicatrici dell’anima.

“Fiori dentro l’anima” non è solo una storia d’amore: è anche un inno alla libertà di essere sé stessi. Accanto alla protagonista, un gruppo affiatato di amiche affronta pregiudizi e stereotipi: dalla disabilità alla sessualità, dalla diversità culturale alla lotta contro le etichette. «Ariel, Amina, Mia e Serena esistono e meritano di essere conosciute», afferma l’autrice. La narrazione, fortemente immersa nella natura e nei luoghi dell’Appennino umbro-marchigiano, è un viaggio emotivo e sensoriale. Frappini, già autrice di raccolte poetiche e romanzi come “Il soldato che amava l’alba” e “L’eternità per ritrovarsi”, torna con una storia profonda, dove ogni dettaglio botanico diventa simbolo. Non a caso, la protagonista costruisce giardini adatti alla personalità di chi li vive. Un’arte che rispecchia la filosofia stessa del libro: «Chiunque può essere amato, anche nelle sue fragilità». Pubblicato in self-publishing su Amazon con editing a cura di Natascia De Filpo e copertina di Sara Medda, “Fiori dentro l’anima” è una lettura che accarezza, provoca, ispira. Una storia che mostra come i legami più autentici nascano spesso dove meno ce li aspettiamo: nel terreno comune delle emozioni condivise.

