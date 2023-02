di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci durante la Giornata nazionale delle Professioni sanitarie ha espresso un suo pensiero :

“Devo dire con molto rammarico che spesso sui giornali e sulla televisione finisce solo la malasanità. Invece c’è tanta buona sanità dovuta alla professionalità di chi lavora in Italia. E nonostante i fondi per la sanità e per la ricerca siano sempre stati inferiori alla media europea questo testimonia la bontà degli operatori. Le criticità che sono emerse durante la pandemia sono tante e sono legate soprattutto ad una carenza della medicina territoriale adeguata ed è quello su cui stiamo lavorando. Credo che con i fondi del Pnrr cercheremo di dare una soluzione al problema” .

In realtà è anche vero tutto questo, ma è ovvio che spesso di tutto ciò che va bene non si parla. Però bisogna anche sottolineare che la sanità, le cure, le urgenze e gli interventi di elezione, dovrebbero sempre avere un buon fine. Il corpo umano purtroppo non è come un palazzo le cui mura possono essere abbattute e rifatte o come un impianto elettrico. E' qualcosa di più complesso.

Diciamo che la medicina "deve" essere sempre perfetta e pronta e come ho sempre scritto "umanizzata".

Di solito di quale malasanità si parla? Spesso non è il singolo errore umano o altro che va sui giornali ma le liste di attesa enormi per fare accertamenti, la mancanza spesso di apparecchiature per indagini nelle strutture pubbliche.

Il malato è persona "fragile" proprio perché ammalato. Ogni cittadino, al nord e al sud o sulle isole dovrebbe poter avere lo stesso trattamento.

In Campania ad esempio è assurdo che l'assistenza per analisi e indagini sia limitata a pochi giorni al mese.

E' ancora più assurdo che le strutture pubbliche non riescono a fare fronte alle varie richieste in tempi brevi. Spesso alcuni ammalati devono compiere un iter che non permette attese di mesi.

Ma ancora più assurdo a mio giudizio è che alcune strutture pubbliche non hanno la possibilità di eseguire alcune indagini come ad esempio la risonanza. Ma diciamo cose più semplici una polisonnografia, a volte diventa difficile anche poter fornire l'ossigeno ad un paziente, e non parliamo di un ecografia a domicilio una rx o solo un esame specialistico, un audiometric per malato fragie a domicilio...un'impresa !

C'è molto, tanto forse troppo da fare. Il Ministro dice bene che esistono tante cose belle nella sanità italiana, ma dovrebbe comprendere cosa significa per un paziente la burocrazia spesso asfissiante delle Asl e delle prenotazioni e dei codici e codicini, delle virgole virgolette e doppi punti.

In realtà sembra a volte che l'informatizzazione abbia chiuso in una gabbia la medicina.

Spesso i medici di medicina generale si trovano a risolvere problemi che esulano dalle proprie competenze e che distraggono dalla vera attività di medicina. Piani terapeutici da riconfermare, alcuni da fare, norme per la vitamina d per i famosi gastroprotettori per le eparine ecc ecc , norme norme e sempre norme, che rallentano enormemente spesso il sistema.

Forse il popolo in genere è estremamente contento che in Italia esiste la ricerca, i ricercatori e le terapie fantastiche , ma vorrebbe la maggioranza di esse che i meccanismi di base, le prime cure e il quotidiano medico fossero aperti a tutti, con semplicità , velocità ed efficienza.

E' dura ma bisogna mettere mano al sistema dal basso e penso sinceramente che con le nuove norme che cambiano la sanità non si andrà davvero da nessuna parte.

Questo è un problema complesso, che nessuno al momento è riuscito a risolvere.

Ricorderò per sempre negli anni della vecchia Dc un presidente di ospedale che venne nel reparto di chirurgia di Urgenza per una visita pre-elettorale.

Il mio primario, vecchio chirurgo, cercava di dirgli lungo il percorso le varie difficoltà. Gli raccontava che avevamo bisogno di più materiale da sutura, di presidi particolari, di sacche di sangue e, io poco più che 30 enne, pupillo del primario accompagnavo ed ascoltavo. Ad un certo punto però... capitò qualcosa che è rimasto scolpito nella mia mente di giovane medico. Il famoso presidente dell'epoca che credo fosse un ragioniere... con fare molto semplice e spontaneo disse: "parliamo di cose serie... chi votate a queste elezioni? Penso che sia stata una gaffe, un errore del momento, ma... in realtà all'epoca la politica della Dc specialmente, era molto incisiva nella vita ospedaliera. Diciamoci la verità, per entrare in ospedale si andava dagli onorevoli del luogo. Anzi noi giovani medici spesso venivamo scavalcati dai figli dei primari, che erano persino presidenti di commissioni di esami. Insomma non sta a me raccontare come si scambiavano i favori...Non dovrei neppure raccontare che con queste agevolazioni non sempre " i migliori " sono divenuti assistenti e quindi ad un certo punto negli ospedali si è persa una cosa importante..." la scuola ". A salerno in chirurgia esisteva la scuola di Della Corte , a Napoli esisteva la scuola di Zannini, di Mancini, di Condorelli.... molto di questo si è perso perchè non sempre i figli erano come i padri e non sempre gli amici dei politici erano delle cime !

Insomma diciamo che non si è dato spazio dopo gli anni 80 quando i concorsi si riaprirono per i medici, alla meritocrazia. Anzi molti ragazzi giovani medici volontari da anni furono scavalcati dal figlio di...dal nipote di...dal conoscente di.

Questo in parte ha rappresentato il crollo della sanità ospedaliera . Ovviamente non tutto è nero e neppure tutto bianco ma certamente il colore è da definire per ogni ospedale e Asl .

Poi con il numero chiuso a medicina e i molti , spesso stupidi test di accesso , non hanno favorito la selezione dei migliori medici , forse tanti che avrebbero voluto fare i medici e lo avrebbero meritato sono rimasti fuori .Insomma non credo che questi test hanno selezionato il futuro medico eccelso.

Insomma qualcosa non ha funzionato dobbiamo avere il coraggio di raccontare le verità...che esistono in ogni ospedale, in ogni Asl e in ogni cervello di tanti medici che si possono riconoscere in ciò che racconto.

Cosa dire di più... speriamo che davvero tutto possa cambiare e che quello che ho ascoltato 30 anni fa era solo un "caso isolato"... dei tempi che furono , ma sinceramente non credo !