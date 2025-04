Il bravissimo Roberto Chevalier è praticamente da sempre la voce di Tom Cruise. E dopo il ritorno di Top Gun con Maverick e la continuazione della saga di Mission Impossible, questo connubio professionale all'insegna del doppiaggio che conta continua sempre più.

Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning arriva a Maggio nei cinema anche in Italia , dopo la febbrile attesa di questi mesi, e il grande Cruise avrà ancora la voce di Chevalier , in attesa del nuovo capitolo anche di Top Gun.

Nell'attesa, su Amazon c'è "Reagan, un presidente sotto i riflettori", dove Roberto Chevalier doppia Reagan interpretato da Dennis Quaid, un altro volto noto di Hollywood.

E Chevalier ha doppiato Quaid in tanti altri film tra cui: Salto nel buio, Suspect, Cartoline dall'inferno e I tuoi, i miei, i nostri.