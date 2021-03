La Ducati è stata la moto che più ha impressionato nelle libere del Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail. Pertanto, non è una sorpresa che questo sabato la moto di Borgo Panigale abbia conquistato la prima pole nel mondiale di MotoGP 2021. A sorprendere, però, è che non sia stato l'australiano Miller ad aggiudicarsela, bensì il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia che con il tempo di 1:52.772 (nuovo record della pista) è riuscito a tener dietro di circa 3 decimi le due Yamaha ufficiali di Quartararo e Vinales.

“It's the best way to start a new chapter” - @PeccoBagnaia



A first premier class victory tomorrow? Or will someone pick Pecco's pocket on Sunday? 🤔#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/4CZHcfPT9G