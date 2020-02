Si è conclusa la prima 3 giorni di test per la Formula 1 sul circuito di Barcellona. Che cosa si è potuto capire? Che la Mercedes, anche quest'anno (e ancor di più rispetto allo scorso anno) è la macchina da battere.

Schiacciante la superiorità della vettura tedesca che nell'ultima giornata ha ottenuto il miglior tempo con Bottas, 1:15.732, davanti ad Hamilton, staccato di 784 millesimi, ed Ocon terzo a quasi 1,5 secondi.

Più che deludente il risultato della Ferrari, che con il solo Vettel in pista, oggi ha registrato un distacco di oltre 2,5 secondi.

Lapidarie le parole del team principal Binotto: "Non sono ottimista come l'anno scorso, gli altri sono più veloci di noi. Di quanto è davvero difficile giudicarlo. Esamineremo tutti i dati".







Durante questi test ha fatto scalpore la novità presentata dalla Mercedes con il suo innovativo sistema DAS (Dual Axis Steering, ovvero sterzo a doppio asse), che consente ai suoi piloti di utilizzare il volante della vettura come la cloche di un aereo, potendolo spingere anche in avanti e indietro, per modificare la convergenza delle ruote anteriori.

Tramite il DAS, il pilota può utilizzare il volante per allineare le ruote anteriori sul rettilineo e per modificarne la convergenza in curva, allargandone leggermente l'assetto verso l'esterno.





The mystery behind Mercedes' steering wheel has been revealed 👀



Introducing the 'Dual Axis System' ✨#F1 #F1Testing — Formula 1 (@F1) February 20, 2020



Quanto sia utile in termini di prestazioni la novità introdotta dalla scuderia tedesca nessuno lo può ancora dire. Di certo è ingegnosa e, probabilmente, molte delle altre scuderie concorrenti potrebbero già aver deciso di copiarla.

In ogni caso, almeno per come è stata realizzata, questa novità avrà vita breve: infatti, potrà essere utilizzata solo per questa stagione in base all'attuale regolamento che dice che: "Le ruote anteriori sono regolate esclusivamente dallo sterzo e sotto il pieno controllo del guidatore".

Nel 2021, però, il regolamento cambierà e la precedente norma sarà sostituita dalla seguente: "L'allineamento delle ruote anteriori deve avvenire solo attraverso una funzione costante di un movimento di rotazione di un singolo sterzo".

Per la prossima settimana, sulla stessa pista di Barcellona, è previsto il secondo turno di test a partire da mercoledì.