Il Gran Premio di Las Vegas 2024, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conferma la tendenza di questo finale di stagione, dove non c'è più una scuderia padrona del circuito, rendendo la competizione molto più emozionante rispetto al passato.

Nelle qualifiche, la Mercedes ha confermato le ottime prestazioni già mostrate nelle prove libere, con una W15 perfettamente bilanciata e perfettamente a suo agio su questo tracciato, caratterizzato da lunghi rettilinei alternati a curve a 90° che esigono la massima precisione in frenata e inserimento nelle traiettorie. Le temperature notturne e le difficoltà nel riscaldare le gomme Pirelli hanno poi aggiunto un ulteriore livello di difficoltà... al riguardo chiedere a Leclerc.

Gli assetti ribassati hanno favorito i team nel gestire l'aerodinamica, ma il fattore decisivo è stato trovare nel riuscire a portare le gomme alla giusta finestra di utilizzo. Mercedes ha saputo sfruttare al meglio questi due fattori, dimostrandosi superiore sia sul giro secco che nella gestione del passo gara.

George Russell ha conquistato la pole, mentre Hamilton in Q3 ha collezionato due errori e partirà dalla decima casella. Distanziato di un decimo, al suo fianco avrà Carlos Sainz con la prima delle due Ferrari, mentre il terzo tempo lo ha fatto registrare un sorprendente Pierre Gasly, autore di un giro magistrale con l'Alpine.

A completare la seconda fila sarà l'altra Ferrari di Charles Leclerc, a dimostrazione che la scuderia di Maranello è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un weekend inizialmente complicato.

La terza fila vedrà i principali contendenti per il titolo mondiale, Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), partire rispettivamente dalla quinta e dalla sesta posizione. Entrambi hanno faticato più del previsto in queste qualifiche.

Verstappen, pur non centrando la pole, resta comunque il pilota da battere in gara, grazie alle sue capacità di recupero in gara. Norris, invece, si è trovato leggermente in difficoltà nel trovare il giusto bilanciamento, ma potrebbe sfruttare le opportunità di sorpasso offerte dai lunghi rettilinei del circuito.

Infine, Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkengberg (Haas) gli altri piloti che completano la griglia.

"Sono soddisfatto della qualifica di oggi", ha dichiarato Sainz. "È stato uno dei sabati più difficili della stagione e possiamo dire di aver fatto un buon lavoro. Ovviamente avrei preferito essere in pole position, ma la Mercedes è stata molto veloce per tutto il weekend sul giro singolo. In generale comunque, siamo in una buona posizione per la gara e, per quanto riguarda il passo, sono fiducioso che ce la possiamo giocare. Massimizzare i punti domani sarà fondamentale per la battaglia nel campionato Costruttori, quindi ora ci concentreremo per prepararci per una grande gara!"

Tutt'altro che felice, invece, Leclerc: "Non è stata una gran qualifica la mia. Abbiamo avuto parecchie difficoltà con il grip e non siamo riusciti a portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, e dovremo analizzare questa situazione. Detto questo, non mi aspetto che questa situazione si ripresenti in gara e credo che, una volta superati i primi giri, le cose dovrebbero migliorare. Dovremo fare attenzione alla partenza perché il graining sarà elevato. Il lato positivo è che ci siamo qualificati davanti a entrambe le McLaren, che era il nostro obiettivo, quindi daremo il massimo per rimanere davanti a loro domani".

Come al solito il team principal di Ferrari, Fred Vasseur, vede il bicchiere mezzo pieno: "Essere secondi e quarti sulla griglia qui a Las Vegas è positivo in vista della gara che ci attende, soprattutto considerando che abbiamo faticato sul giro singolo e abbiamo avuto difficoltà a portare le gomme in temperatura. È vero che Charles forse si aspettava di fare meglio, ma ha avuto più difficoltà rispetto a Carlos nella preparazione degli pneumatici. Ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulla gara, nella quale credo ci saranno molte opportunità di sorpasso, visto che lo scorso anno questo è stato il Gran Premio con più cambi di posizione.Per la maggior parte di questa stagione, abbiamo avuto una macchina con un passo migliore in gara rispetto alla qualifica, e il nostro ritmo ieri nei long run è stato forte. Di certo la cosa più importante nel Gran Premio sarà la gestione pneumatici e specialmente il controllo del graining: bisognerà prestare attenzione a non spingere troppo all’inizio e preservare le gomme per avere più opzioni strategiche a disposizione".

