Il Gran Premio del Qatar 2024 ha offerto spettacolo e colpi di scena, con Max Verstappen che ha dimostrato ancora una volta perché sia considerato uno dei migliori piloti della sua generazione. In una gara segnata da tre interventi della Safety Car, numerosi incidenti e una penalità decisiva (in negativo) per la gara di Lando Norris, il pilota olandese ha trionfato con una prestazione magistrale, consolidando ulteriormente il suo dominio nel mondiale piloti.

Partendo dalla seconda posizione a causa di una penalità in qualifica, Verstappen non ha perso tempo nel mettere pressione sui suoi rivali. In curva 1 ha subito lottato con il poleman George Russell e Lando Norris, riuscendo a prendere il comando della corsa. Tuttavia, la gara è stata tutt'altro che tranquilla. Al primo giro, un incidente spettacolare tra Franco Colapinto, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg ha fatto uscire immediatamente la Safety Car, con il primo dei tre ingressi in piysta, ognuno dei quali ha contribuito a rimescolare le carte della gara.

La ripartenza ha visto Norris tentare di avvicinarsi a Verstappen, ma il campione del mondo ha mantenuto il controllo, dimostrando una freddezza e una precisione impressionanti.

Lando Norris, protagonista di una gara aggressiva, ha visto il suo podio potenziale sfumare a causa di una penalità di 10 secondi. La sanzione, inflitta per non aver rallentato in presenza di bandiera gialla, ha fatto retrocedere nelle retrovie il pilota britannico, costringendolo a una rimonta che non lo ha portato oltre il 10° posto. Un risultato deludente per Norris, che nelle prime fasi della gara aveva dimostrato di poter lottare alla pari con Verstappen.

Charles Leclerc ha ottenuto, viste le premesse, un ottimo e insperato secondo posto, tagliando il traguardo con sei secondi di ritardo da Verstappen. Il pilota della Ferrari ha gestito la gara in modo impeccabile, approfittando al meglio delle difficoltà degli avversari. Al terzo posto, ha completato il podio la McLaren di Oscar Piastri, confermando il buon momento del team britannico che però ambiva a ben altro risultato.

George Russell ha concluso quarto, ed è stato l'unico pilota Mercedes a portare a casa dei punti in una giornata difficile per il team tedesco. Pierre Gasly ha ottenuto un brillante quinto posto per l'Alpine, davanti all'altra Ferrari di Carlos Sainz, che si è dovuto accontentare della sesta posizione danneggiato da una foratura.

Fernando Alonso ha portato l'Aston Martin al settimo posto, mentre Zhou Guanyu ha ottenuto una meritata ottava piazza per la Kick Sauber, guadagnandosi anche il titolo di Pilota del Giorno.

Concludono la top ten Kevin Magnussen che ha piazzato la sua Haas nona, mentre Norris, decimo, ha conquistato l'ultimo punto disponibile.



La gara ha registrato numerosi ritiri, tra cui quello di Sergio Perez, protagonista di un testacoda, e Lance Stroll, coinvolto in un incidente al primo giro. Anche Nico Hulkenberg, Franco Colapinto ed Esteban Ocon, a causa dell'incidente accennato in precedenza, hanno terminato prematuramente la loro gara.

Per il mondiale costruttori, pertanto, tutto è rimandato all'ultimo gran premio che si disputerà tra una settimana ad Abu Dhabi. La nuova classifica vede la McLaren avanti con 640 punti, mentre la Ferrari insegue a 619.