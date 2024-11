Stefano Venier, AD di Snam: “I risultati dei primi nove mesi sono molto positivi e confermano l’andamento registrato nel corso dei trimestri precedenti, con gli investimenti e i principali indicatori in decisa crescita, pienamente coerenti con la nostra guidance”.



Stefano Venier, Snam: sintesi dei risultati dei primi nove mesi del 2024

I risultati dei primi nove mesi del 2024, come sottolineato anche dall’AD Stefano Venier, attestano la centralità di Snam nel rispondere alle sfide globali legate alla sicurezza e alla transizione energetica. Numeri “molto positivi” che riconfermano l’andamento registrato nel corso dei trimestri precedenti “con gli investimenti e i principali indicatori in decisa crescita, pienamente coerenti con la nostra guidance”: in particolare nei dati si legge la forte accelerazione nell’evoluzione di un sistema energetico più resiliente e sostenibile, in linea con l’impegno che Snam sta portando avanti con la guida di Stefano Venier. Basterebbe guardare agli 1,8 miliardi di euro di investimenti registrati al 30 settembre, in crescita di +46,1% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente: a trainarli gli interventi per la costruzione del terminale di rigassificazione di Ravenna e l’avvio della Linea Adriatica. Progetti il cui valore strategico è riconosciuto su scala internazionale, in quanto fondamentali anche nell’ottica di garantire la sicurezza energetica in Europa.



Snam, Stefano Venier: l’obiettivo di una transizione energetica sostenibile nel lungo periodo

La “decisa crescita” degli investimenti, ha evdenziato Stefano Venier, si accompagna a quella dei principali indicatori economico-finanziari con l’EBITDA a +12,2% rispetto ai primi nove mesi del 2023 e l’utile netto adjusted che registra un incremento del 5,7%. Numeri letti dall’AD nel quadro dei rilevanti progressi raggiunti nell’ambito della strategia di internazionalizzazione e diversificazione che porta Snam, impegnata in diversi progetti di rilievo strategico legati anche a soluzioni tecnologiche innovative come idrogeno e biometano, a rafforzare la propria presenza in Europa. “Proseguiamo nel nostro percorso di rafforzamento della sicurezza del sistema con l’obiettivo di una transizione energetica sostenibile nel lungo periodo, come delineato nel Transition Plan presentato ad ottobre ai nostri stakeholder”, ha sottolineato infine Stefano Venier ricordando che il 50% degli investimenti di Snam è allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e che il 30% rispetta i criteri della Tassonomia Europea.