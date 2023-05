Nella sessione di libere del venerdì della MotoGP del GP di Francia che si corre domenica prossima sul circuito di Le Mans, Jack Miller (Red Bull) ha stabilito il miglior tempo con 1:30.950. Dietro di lui si sono piazzati Aleix Espargaró (Aprilia) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing).

Durante il primo quarto d'ora della sessione pomeridiana, diversi piloti sono caduti, tra cui Aleix Espargaró, Franco Morbidelli, Joan Mir, Augusto Fernández, Lorenzo Savadori, Alex Márquez, Jorge Martín e Danilo Petrucci.

Alla fine della P2, la top 10 vedeva Jorge Martín al quarto posto, seguito da Johann Zarco, Maverick Viñales, Brad Binder e Marc Marquez, che ha sfruttato la scia di Francesco Bagnaia per ottenere l'ottavo tempo prima di cadere per la seconda volta! Francesco Bagnaia si è classificato nono, mentre Alex Márquez è decimo.

Niente tempo, invece, per Fabio Quartararo (Yamaha) e Alex Rins (LCR Honda) chge per arrivare a giocarsi la prima fila dovranno adesso, per forza, passare dalla Q2.

Questi i primi dieci migliori tempi dopo le due sessioni di libere del venerdì:

01. Jack Miller - (Red Bull KTM Factory Racing) - 1:30.950

02. Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - + 0.119

03. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.200

04. Jorge Martín - (Prima Pramac Racing) - + 0.285

05. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - + 0.326

06. Maverick Viñales - (Aprilia Racing) - + 0.392

07. Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) -+ 0.402

08. Marc Márquez - (Repsol Honda Team) - + 0.482

09. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 0.517

10. Alex Márquez - (Gresini Racing MotoGP™) - + 0.558

Domani i piloti della MotoGP saranno di nuovo in pista a partire dalle 10:10 per la FP, fino alla fine delle qualifiche. La gara sprint inizierà alle 15.