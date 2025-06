Si chiude sotto il segno di George Russell la prima giornata di prove sul tracciato di Montreal. Il pilota della Mercedes ha fatto registrare il miglior crono nella seconda sessione del GP del Canada, decima prova del Mondiale 2025 di Formula 1, fermando il cronometro sull'1:12.123.

Alle spalle del britannico, per soli 28 millesimi, si piazza un altro inglese: Lando Norris con la sua McLaren. In terza posizione troviamo Kimi Antonelli, che conferma il buon momento della Mercedes con un ritardo di 288 millesimi dal compagno di squadra.

Più staccata la Ferrari: Lewis Hamilton non è andato oltre l'ottava posizione, accusando un gap di 530 millesimi. Giornata senza tempi invece per Charles Leclerc, rimasto ai box dopo aver messo a muro la sua vettura nei primi minuti della FP1.

E a proposito di Ferrari, da segnalare la conferenza stampa del team principal Frederic Vasseur che ha parlato delle voci che si sono rincorse nei giorni scorsi sui quotidiani italiani.

"Non spreco tempo a commentare certe cose. Si tratta semplicemente di qualcuno che vuole fare il male del team. Non è una questione mia in prima persona. Qui si vuole colpire l'intero team. Quando sono stato assunto in Ferrari sapevo benissimo che sarei stato esposto, ma parlare di Charles Leclerc che se ne vuole andare in Mercedes, invece ha un contratto lungo e vuole stare qui, è davvero senza senso. ...Queste voci tornano ogni tanto. Ci sta, non mi preoccupano. Non mi piace, però, quando vengono messi i nomi di persone all'interno del team. Vengono gettati sul palcoscenico. Non sta ai giornalisti italiani dirci se dobbiamo sostituire qualcuno, o meno. Non stiamo parlando di oggetti, ma di persone che hanno famiglie. Quando leggono che il team vuole appiedarli per mettere qualcuno al loro posto come possono stare? Sono cose che fanno male. Un male enorme al team a livello di concentrazione. Non lo capisco. Dovremmo essere supportati, non gettati nel fango.Sul mio contratto in scadenza? Sono abbastanza esperto da non preoccuparmi per queste situazioni. Sapevo benissimo la mia situazione e non mi faccio distrarre. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per trattare. Faremo tutto nei tempi giusti e non ci saranno problemi".