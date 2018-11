I sogni di Salvatore Pappacena nella Dreams Collection 2019

Grande successo per la presentazione di “Dreams Collection 2019”, la nuova collezione di Salvatore Pappacena. La kermesse si è tenuta nel magico scenario del Museo Ferroviario di Pietrarsa nell’ambito di Hera, la manifestazione dedicata al mondo del Wedding e del Luxury.

Salvatore Pappacena, classe ‘84, dopo gli studi artistici frequenta l’Accademia della moda di Napoli, maturando diverse esperienze presso alcune aziende di moda,che lo hanno portato in pochi anni ad entrare nell’olimpo dei couturier Campani, spinto soprattutto dall’amore e dalla passione di realizzare il suo sogno: rendere incantevole l’universo femminile.

Ed è proprio "Dreams" il nome della sua nuova collezione, quel sogno da lui inseguito sin da bambino, quando cuciva abiti con i ritagli di stoffa avanzati dagli abiti che le sarte realizzavano per sua nonna, quel sogno che lui oggi riesce a far vivere a chiunque indossi un suo abito.

Il fashion show si è tenuto nella maestosa sala delle locomotive, riportando lo spettatore in un viaggio dalle mille emozioni; una preview di abiti da cerimonia per una donna elegante ma che non ha paura di osare, linee morbide e abiti fasciati a sottolineare quanto lo stilista voglia valorizzare il corpo e la bellezza della donna, piccolo spazio dedicato alla moda baby, con abiti romantici, da principessa in tulle e ricami preziosi, ma anche forme scivolate e morbide con tagli semplice per sottolineare la semplicità e l'eleganza.

Il momento più atteso è stata la presentazione della collezione bridal, una sposa unica nel suo genere, fatta di tanta ricerca che è alla base di tutte le creazioni di Pappacena: tessuti preziosi, ricami, trasparenze, volumi, abiti romantici ma che guardano al futuro, ma anche abiti sinuosi e femminili, nati dalle sapienti tecniche di sartorialità che contraddistingue ogni suo abito che diventa dunque un’opera d’arte .

Uno spettacolo altamente emozionante capace di far sognare ogni sposa, quel sogno che accompagna ogni donna per tutta la vita e che le creazioni di Salvatore Pappacena sanno rendere reale ed indimenticabile.

Photo Gallery completa: https://www.facebook.com/pg/angelaacanforacommunication/photos/?tab=album&album_id=2441585669203118