Il nuovo singolo in uscita il 18 aprile racconta un mondo surreale tra simboli e allusioni dove ogni oggetto prende vita e ogni ombra cela un enigma

Dal 18 aprile sarà disponibile su tutti i principali store digitali e in promozione radiofonica nazionale “Il Labiriliquido”, il nuovo singolo di Piero Strada scritto insieme a Nicolai Ciannamea. Il brano è un’originale sintesi tra elettronica pop e cantautorato d’autore, capace di evocare atmosfere sospese e cariche di significato simbolico.

“Il Labiriliquido” racconta una casa immaginaria, un luogo fuori dal tempo, abitato da oggetti che sembrano vivere di vita propria. Una caffettiera diventa l’uomo di latta, il sottotetto è una valle paurosa, il ficus cresce come un mostro nodoso. Ogni dettaglio costruisce un universo poetico e onirico, che riflette l’imprevedibilità della vita. Il testo, firmato da Ciannamea, autore anche della cover fotografica, è ricco di allegorie e citazioni fiabesche, mentre l’arrangiamento elettropop firmato da Piero Strada e prodotto da Albariate Studios dà al brano un tiro moderno e accattivante.

L’interpretazione vocale di Piero alterna momenti affascinati e narrativi ad altri più intensi, quasi disperati, come un grido d’aiuto lanciato a chi ascolta. Il labirinto liquido diventa così metafora di una condizione emotiva: perdersi, lasciarsi trasportare, cercare una mappa per non smarrirsi del tutto.

Il singolo celebra anche il legame tra i due autori, entrambi originari di Bari: un’amicizia lunga una vita, che si rinnova attraverso la musica e le parole. La distribuzione è a cura dell’etichetta Artisti Online di Marco Gatti, con edizioni Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci.

Piero Strada, classe 1973, vive e lavora a Milano, mantenendo un profondo legame con la sua terra d’origine. Dopo aver iniziato a scrivere musica nel 2017, ha pubblicato l’album “3 di Me” nel 2020 e numerosi singoli. Artista dalla voce originale e dall’approccio eclettico, ha partecipato a concorsi e manifestazioni canore in tutta Italia. Con “Il Labiriliquido”, Piero aggiunge un tassello prezioso alla sua produzione: un brano fuori dagli schemi, capace di unire narrazione, emozione e sperimentazione.

