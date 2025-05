"Viaggio nella vita e nella missione del D.O. Oliverio Salvatore, il professionista che sta portando l’osteopatia oltre i confini italiani, tra formazione universitaria e innovazione terapeutica."

Quando si parla di salute e benessere, troppo spesso ci si limita a pensare a cure farmacologiche o a terapie convenzionali. Ma esiste una via alternativa, manuale, naturale e profondamente efficace: l'osteopatia. E in questo ambito, una figura emerge con forza e visione: il D.O. Oliverio Salvatore. Osteopata, masso-fisioterapista, formatore, presidente dell'Unione Osteopati Italiani, è oggi tra i professionisti più autorevoli nel campo dell'osteopatia in Italia e nei Balcani. Lo abbiamo incontrato per un’intervista esclusiva dove ci ha raccontato il suo percorso, le sue battaglie, i suoi sogni e la sua attività internazionale che coinvolge non solo l’Italia, ma anche l’Albania e altri Paesi emergenti.

Intervista esclusiva a Oliverio Salvatore D.O.

Dott. Oliverio, com’è iniziato il suo percorso professionale nell’ambito dell’osteopatia?

Essendo un masso fisioterapista dal 1992, la curiosità verso l'osteopatia è nata durante un simposio internazionale dove vidi per la prima volta una tecnica osteopatica. Rimasi affascinato dalla sua capacità risolutiva, che andava ben oltre la riabilitazione classica. Dopo aver studiato osteopatia, fondai l'Accademia A.S.M.O. e A.M.O.S. in tre regioni italiane per formare nuovi osteopati.

Lei lavora sia in Italia che in Albania: quali differenze ha riscontrato nell’approccio all’osteopatia tra i due Paesi?

In Italia, molte persone conoscono la differenza tra il trattamento osteopatico e la fisioterapia riabilitativa. In Albania, invece, l'osteopatia è ancora sconosciuta sia ai cittadini che alle istituzioni. Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo riscontrato un forte interesse verso questa disciplina, specialmente per la risoluzione di problematiche posturali e muscolo-scheletriche.

Quali sono i servizi che offrite nei suoi studi?

Trattiamo pazienti di tutte le età, dal neonato all'anziano. L'osteopatia affronta problemi muscolo-scheletrici (come lombalgie, scoliosi, artrosi), viscerali (reflusso, colite), neurologici (emicranie, vertigini) e neurovegetativi (disturbi del sonno, stanchezza cronica). Interveniamo anche su patologie come l'asma o l'otite, offrendo un approccio completo e naturale.

Come si svolge una seduta osteopatica con lei? Quali tecniche predilige?

Si inizia con un'anamnesi dettagliata per comprendere il vissuto del paziente. Questa fase è fondamentale per individuare disfunzioni storiche che influenzano l'attuale condizione. Prediligo tecniche a manovra diretta, efficaci e mirate.

Lei è anche docente: ci parla dei suoi corsi di formazione?

Dal 2023 abbiamo fondato con l'Università ISFOA-MCU un corso universitario triennale da 180 CFU. Il nostro obiettivo è formare dottori osteopati altamente qualificati. I corsi si tengono in Italia, Albania, Malta e Congo. È un progetto ambizioso ma necessario per diffondere la professione a livello globale.

C'è un caso clinico che l'ha colpita particolarmente?

Sì, un paziente affetto da SLA. Questo caso mi ha permesso di studiare le infiammazioni latenti del sistema muscolo-scheletrico e neurologico, portandomi a scoprire tecniche che attivano le Bio-informazioni attraverso la laminina. Questo mi ha introdotto alla fisica quantistica applicata al corpo umano.

Cos'è l'Unione Osteopati Italiani e con quale obiettivo è nata?

L'Unione Osteopati Italiani (U.O.I.) nasce nel 2010 per tutelare gli osteopati italiani sia a livello istituzionale che verso i pazienti. Ha avuto un ruolo chiave nel riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria in Italia, grazie al decreto del 2023 del Ministero della Salute.

Parliamo della sua attività in Albania: com'è nata la collaborazione con la MCU di Tirana?

Durante i miei viaggi professionali, notai nel 2017 che in Albania e nei Balcani l'osteopatia era praticamente sconosciuta. Con l'aiuto di operatori locali, decisi di fondare a Tirana il Dipartimento di Scienze Osteopatiche presso l'Università MCU-ISFOA, di cui oggi sono presidente e direttore del dipartimento.

Come riesce a gestire un'attività così articolata tra due paesi e ruoli diversi?

Lavorare in due sistemi così differenti richiede grande flessibilità. Le differenze culturali e operative sono notevoli, ma ogni difficoltà rappresenta una sfida stimolante. L'esperienza maturata mi consente di raggiungere con efficacia gli obiettivi prefissati.

Quali sono i suoi obiettivi futuri per l'osteopatia?

Far conoscere l'osteopatia in tutte le nazioni in cui ancora manca, specialmente nei Balcani. Questa professione non solo offre soluzioni terapeutiche efficaci, ma anche opportunità lavorative e una crescita interiore. L'obiettivo finale è esportare il sapere osteopatico ovunque.

Il Dott. Oliverio Salvatore non è solo un professionista della salute, ma un vero e proprio ambasciatore del benessere. Con la sua attività tra Italia, Albania e altre nazioni, sta contribuendo a costruire un futuro dove l'osteopatia non sarà più una disciplina "alternativa", ma parte integrante della medicina integrata. Un uomo, una missione, una visione.

"Con le mani si cura il corpo, con la conoscenza si cura il mondo."