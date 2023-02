Quando il primo tempo di Juventus - Lazio stava ormai per terminare, dalla destra, Kostic mette al centro dell'area biancoceleste un cross che trova Bremer davanti al difensore laziale che dovrebbe marcarlo. Maximiano si accorge che il centrale bianconero è stato lasciato libero di battere a rete e tenta un uscita disperata per anticiparlo... ma non ci riesce. Bremer, così, di testa segna l'1-0 per la Juventus, quello che poi diventa anche il gol partita che consente alla squadra di Allegri di tornare alla vittoria e qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà l'Inter.

Nonostante le squadre in campo, la sfida di Coppa tra Juventus e Lazio è stata una partita di poche emozioni, con la Lazio che ha fatto poco o nulla per recuperare il risultato, se si esclude una maggiore pressione a inizio e fine del secondo tempo... ma senza creare particolari occasioni, escludendo un paio conclusioni da fuori respinte dai difensori juventini a presidio della propria area.

La Juventus non è che abbia fatto molto di più, ma almeno è riuscita nel tentativo di finalizzare i tentativi - pochi per la verità - di andare a rete.

"La partita è stata interpretata in modo serio, siamo stati ordinati", ha detto Sarri a fine incontro. "Siamo in un momento in cui fatichiamo a trovare la giocata giusta in brillantezza nei metri decisivi del campo. Questa sera non abbiamo trovato spazi, sarebbe servita una giocata decisiva negli uno contro uno. L'errore sul gol della Juventus è stato di squadra, non di linea, è arrivato su una terza palla. ...Ci sono mancati gli ultimi venti metri. Ho sempre avuto la sensazione che fossimo in controllo della partita. Purtroppo abbiamo raccolto poco, non era comunque facile trovare spazi. La Coppa Italia è una competizione strana, si va dentro con un ranking che tiene conto di un'altra competizione e ti ritrovi a giocare in trasferta. Questo ovviamente non deve essere un alibi ma una difficoltà in più".

Pertanto, per la finale di Coppa Italia di mercoledì 24 maggio a Roma si affronteranno le vincenti di Inter - Juventus e Fiorentina - Cremonese, match con andata e ritorno che si disputeranno nel mese di aprile.





Crediti immagine: twitter.com/juve_belgique/status/1621266878915117057