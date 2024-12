La Juventus conquista l'accesso ai Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa con una convincente vittoria per 4-0 contro il Cagliari, al termine di una partita che, nonostante un avvio equilibrato, ha visto i bianconeri prendere progressivamente il controllo. La squadra di Massimiliano Allegri sfiderà ora l'Empoli, che completerà con la Juventus il primo Quarto di Finale della competizione.

La partita inizia con la squadra di Davide Nicola che dimostra grande determinazione. Dopo appena pochi secondi dal fischio d'inizio, Lapadula ha infatti una clamorosa occasione: il centravanti peruviano, ben posizionato in area, chiama Di Gregorio a un intervento miracoloso con i piedi.

La Juventus fatica a trovare spazi contro un Cagliari compatto e ben organizzato. Le conclusioni dei bianconeri arrivano solo in situazioni non ottimali: Vlahovic prova dalla distanza, ma alza troppo, mentre Conceição va vicino al gol con un tiro a giro che sfiora il palo e, poco dopo, costringe Scuffet a una difficile parata.

La pressione juventina dà però i suoi frutti poco prima dell'intervallo. Al 44', Yildiz lavora un pallone sulla fascia e serve rasoterra Vlahovic, che a centro area si gira rapidamente e infila il pallone a fil di palo, regalando il vantaggio ai padroni di casa.

Il secondo tempo si apre senza cambi da parte di entrambi gli allenatori, ma bastano otto minuti per vedere la Juventus allungare il passo. Al 53', Koopmeiners sigla il raddoppio con una magistrale punizione che si insacca sotto l'incrocio, lasciando immobile Scuffet.

Vlahovic continua a essere il protagonista del reparto offensivo bianconero, andando in rete altre due volte, entrambe però annullate per fuorigioco evidente. Dal canto suo, il Cagliari prova a riorganizzarsi, con Nicola che inserisce Piccoli e Pavoletti per dare maggiore peso all'attacco, ma senza successo.

Nel finale, la Juventus dilaga. All'80', Conceição parte dalla fascia, si accentra e lascia partire un tiro preciso che si infila sul palo lontano, firmando il 3-0. A chiudere i giochi ci pensa Nico Gonzalez, che all'89' compie una straordinaria azione personale: partendo dalla propria metà campo, supera gli avversari e batte Scuffet con un elegante pallonetto.

Con questa vittoria, la Juventus si assicura un posto nei Quarti di Finale contro l'Empoli. I bianconeri dimostrano di essere in un ottimo stato di forma, grazie a una prestazione solida sia in difesa che in attacco, guidati da un Vlahovic ispirato e dal talento emergente di giocatori come Conceição e Yildiz.

La strada verso la finale è ancora lunga, ma la squadra di Allegri sembra aver mandato un segnale chiaro: la Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali, e la Juventus è pronta a giocarsi tutte le sue carte per conquistare il trofeo.

Questo il commento di Thiago Motta nel post gara:"È andata bene la prestazione, è andato bene il risultato. Cerchiamo di andare al massimo in tutte le partite, oggi abbiamo fatto una buona partita. La strada è giusta, i ragazzi vanno aiutati perché stanno dimostrando grande professionalità e impegno con il loro lavoro. Sono soddisfatto e orgoglioso di quello che ho visto: è cosi che possiamo crescere, interpretando le partite come dobbiamo. Dobbiamo attaccare e prenderci la responsabilità di iniziare il gioco. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, il Monza è una squadra che ha sempre messo tutti in difficoltà. Conceicao può migliorare tantissimo, deve associarsi meglio con i compagni e ci sono dei momenti in cui può fare meglio alcune scelte, sicuramente con il tempo riuscirà a prendere le decisioni migliori. Sono contento anche per il ritorno di Nico Gonzalez, avevamo bisogno della sua energia e della sua qualità. Weston e Manuel mi hanno subito dato la loro disponibilità per giocare in posizioni diversa, hanno dato una grande dimostrazione. Koopmeiners lo vedo bene ovunque, è un grande giocatore e ha sempre un atteggiamento impeccabile. Non mi concentro sulla posizione di Kenan ma sulle sue capacità: oggi ha fatto tante cose buone, può migliorare anche lui. Stiamo parlando di un grande giocatore e i grandi giocatori possono fare bene ovunque".





Crediti immagine: x.com/DanieleBibo/status/1869152807410192879/photo/1