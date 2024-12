L'Inter ha guadagnato l'accesso ai Quarti della Coppa Italia grazie al 2-0 contro l'Udinese, a conclusione di una prestazione più che convincente della squadra di Simone Inzaghi.

La partita ha avuto in avvio un'immediata occasione per i friulani. Dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, Ekkelenkamp si è trovato davanti alla porta, ma non è riuscito a concretizzare. L'Inter ha reagito prendendo gradualmente il controllo del match, costruendo il suo gioco con pazienza e precisione.

La rete dell'1-0 arriva al 30' grazie a Marko Arnautovic che ha aperto le marcature con un sinistro preciso, servito perfettamente dal compagno Mehdi Taremi.

Nel recupero, poco prima che le squadre andassero negli spogliatoi: Kristjan Asllani ha segnato un eurogol direttamente da calcio d'angolo, mettendo a segno la rete del definitivo 2-0.

Nel secondo tempo, l'Inter ha scelto di amministrare il vantaggio, evitando inutili sprechi di energia in vista dei prossimi impegni. Simone Inzaghi ha inserito pedine chiave come Calhanoglu e Lautaro Martinez al 63', mentre l'allenatore dell'Udinese, Runjaic, ha sfruttato i cambi per dare minutaggio ai suoi giocatori.

Nonostante il ritmo più basso, ci sono stati sprazzi di spettacolo, offerti da Taremi, il cui tiro ha colpito il palo, e da Lautaro Martinez si è reso protagonista di una splendida deviazione in angolo su una potente conclusione di Touré.

Con la vittoria dell'Inter sull'Udinese, il tabellone dei Quarti di Finale della Coppa Italia è ora completo. Questi gli accoppiamenti dei prossimi incontri previsti a febbraio:

Juventus - Empoli

Atalanta - Bologna

Milan - Roma

Inter - Lazio