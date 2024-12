Nella giornata del 28/12/2024 si sono svolte le partite delle due squadre candidate allo scudetto per la stagione del 2025, l’Inter vince a Cagliari, l’Atalanta a Roma pareggia con fatica nel finale e ora manca la squadra di Conte



Cagliari-Inter

La partita svolta a Cagliari è andata come doveva andare con l’Inter che vince a modo suo per ben 3 a 0 a discapito della squadra di Nicola che viene da 5 sconfitte consecutive che ora si trova in piena zona retrocessione e la paura sale per i tifosi cagliaritani, invece i campioni d’Italia non perdono in campionato dal 22 settembre, unica sconfitta contro i cugini della squadra di Fonseca.

Il primo tempo la squadra di casa tiene botta ai campioni d’Italia e termina con il risultato di 0 a 0.

Nel secondo la squadra nerazzurra alza il ritmo e lascia poco spazio agli uomini di Nicola e al 78esimo il risultato parla chiaro e dice 3 a 0 Inter con anche il gol di Lautaro Martinez a cui mancava da 55 giorni digiuno che è durato veramente tanto per l’attaccante argentino.



Lazio-Atalanta

La partita giocata alle 20:45 all’Olimpico nella capitale è stata una partita vivace che è finita con il risultato di 1 a 1, pareggio arrivato nel finale per i bergamaschi con la rete di Brescianini su assist di un favoloso Lookman.

La Lazio che veniva da un 6 a 0 subito in casa contro la squadra di Simone Inzaghi, ex allenatore della squadra biancoceleste, parte forte e al 27esimo si trova in vantaggio.

L’Atalanta che vinceva in campionato dal 5 ottobre, vittoria per 5 a 1 in casa contro il Genoa, si ritrova a faticare in casa di una ostile Lazio e nel finale al 88esimo dopo vari tentativi Lookman tira fuori l’assist per Marco Brescianini entrato al 84esimo .



La classifica trova prima l’Atalanta che non perde a Roma ma perde punti per strada rispetto ai campioni d’Italia che si trovano a -1, ma con una partita in meno.