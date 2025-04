Dal 30 aprile al 4 maggio 2025, Valledolmo si conferma epicentro della primavera siciliana con la XXV edizione delle “Giornate dell’Agricoltura”, l’evento che da un quarto di secolo valorizza il cuore rurale dell’Isola e le sue migliori produzioni. Cinque giorni tra natura, cultura e innovazione, per scoprire – e riscoprire – la Sicilia più autentica.



Una fiera simbolo della Sicilia produttiva

Quella di Valledolmo è molto più di una fiera: è un vero e proprio viaggio nelle eccellenze siciliane. Con oltre 300 espositori provenienti da tutta l’Isola, la manifestazione si articola in quattro grandi aree tematiche: agroalimentare, zootecnia, macchine agricole e artigianato. In particolare, spiccano i 70 stand dedicati ai prodotti tipici locali, tra degustazioni, promozioni e vendita diretta.



Tradizione e innovazione in mostra

Fiore all’occhiello di questa edizione sarà il focus sul “Cane di Mannara”, il mastino siciliano simbolo della ruralità dell’area, e la rassegna delle razze bovine Charolaise e Limousine, in collaborazione con ANACLI. Il 1° maggio, l’uva da vino sarà protagonista con show cooking e degustazioni, mentre il 2 maggio si terrà il convegno “Coltiviamo idee, raccogliamo futuro”, con esperti e istituzioni a confronto sul futuro dell’agricoltura siciliana.



Un programma ricco per tutti i gusti

Non solo agricoltura: le “Giornate dell’Agricoltura” sono anche cultura e intrattenimento. In programma: mostre fotografiche, laboratori creativi per bambini, pittura estemporanea, esibizioni equestri, auto d’epoca, concerti e molto altro. Grande attesa anche per la giornata dimostrativa su campo, dove le aziende presenteranno in azione le ultime tecnologie per una meccanizzazione sostenibile.



Un modello di sviluppo sostenibile

Valledolmo, piccolo grande distretto rurale, ha saputo negli anni chiudere filiere strategiche – dal grano duro al pomodoro siccagno, dall’olio ai legumi confezionati – puntando su qualità, trasformazione e identità. La fiera ne è il riflesso: una vetrina che unisce produttività, innovazione e rispetto del territorio.



Un invito a vivere la Sicilia più vera

In un’epoca in cui il ritorno alla terra è sempre più una scelta di vita, Valledolmo lancia il suo messaggio: investire nell’agricoltura è investire nel futuro. Le “Giornate dell’Agricoltura” sono un’occasione imperdibile per conoscere da vicino chi lavora ogni giorno per custodire e rinnovare l’anima rurale della Sicilia.



Valledolmo vi aspetta con il calore della sua gente, la forza delle sue tradizioni e una proposta ricchissima di contenuti.