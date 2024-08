Enea Bastianini (Ducati) vince la gara Sprint del GP di Gran Bretagna, precedendo Jorge Martin (Pramac) e il poleman Aleix Espargaro (Aprilia). La vittoria del pilota riminese permette al suo compagno di squadra e campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia (Ducati), di mantenere la leadership della classifica mondiale, nonostante la sua gara sia terminata in anticipo a causa di una caduta mentre si trovava in quarta posizione e stava iniziando l'attacco alla terza.

Dopo un inizio particolarmente caotico, con Marco Bezzecchi (VR46) che in curva 1 viene tamponato dalla moto di Franco Morbidelli (Pramac), Jorge Martin prende il comando della gara, seguito da Enea Bastianini, dal poleman Aleix Espargaro e da Francesco Bagnaia.

A ridosso dei primi, grande battaglia per il quinto posto tra Marc Marquez (Gresini Racing), Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) e Brad Binder (KTM), che si sorpassano a vicenda.

Dopo aver fatto registrare il giro veloce, a sei dalla fine, Bagnaia cade in curva 4, lasciando il quarto posto a Marc Marquez, che si trova quindi dietro al terzetto di testa. Ma il quarto posto oggi non doveva portar bene, perché anche Marquez cade a sua volta, in curva 16.

Nel frattempo, un Bastianini più che ispirato supera Martin, prende la testa della gara e un margine di un secondo sul numero 89, che gli consente di vincere senza dover preoccuparsi del ritorno dello spagnolo della Pramac, secondo, e di quello dell'Aprilia, terzo.

Il quarto posto va a Binder, seguito da Acosta, Alex Marquez (Gresini Racing ), Jack Miller (KTM), Maverick Vinales (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (VR46) e Miguel Oliveira (Trackhouse Racing).

Grazie alla vittoria del suo compagno di scuderia, nella classifica del mondiale piloti Bagnaia mantiene un punto di vantaggio su Martin, mentre Bastianini e Marquez seguono, rispettivamente a -55 e -56.

Domani, dalle 14:00, si terrà l'attesissima gara della classe regina.





Crediti immagine: x.com/Bestia23/status/1819771553237651674/photo/1