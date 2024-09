Ecco come la scuderia Ferrari ha commentato il fine settimana di Singapore in vista della trasferta nelle americhe dove le vetture di Formula 1 saranno impegnate, tra un mese, nei gran premi di Stati Uniti, Messico e Brasile, che si svolgeranno a distanza di una settimana l'uno dall'altro



Charles Leclerc:"Abbiamo massimizzato il nostro potenziale oggi e la nostra esecuzione di gara è stata davvero buona. Il primo stint è stato un po' frustrante e lungo per me e mi ha richiesto molta pazienza per rimanere calmo dietro alle vetture più lente che avevo davanti.Nel secondo stint, le cose sono andate meglio e avevamo un ritmo davvero buono con pista pulita. Ho spinto parecchio ma purtroppo verso la fine della gara, quando sarebbe stato il momento di attaccare George (Russell), le mie gomme posteriori non erano più nelle migliori condizioni e non siamo riusciti a guadagnare quella posizione. Resta comunque il buon lavoro che abbiamo fatto. Nel complesso, non è stato il weekend più soddisfacente per noi, ma come squadra possiamo essere orgogliosi di aver cambiato le cose oggi in gara e della quinta posizione che abbiamo portato a casa".



Carlos Sainz:"Gara impegnativa quella di oggi. Abbiamo corso un rischio fermandoci molto presto, ma ha funzionato e così alla fine abbiamo guadagnato qualche posizione. Sapevamo che il nostro ritmo era solido e mi sono divertito a compiere qualche bel sorpasso in pista. Abbiamo limitato i danni, ma lasciamo Singapore con l’amaro in bocca.Ora c'è una pausa nella quale possiamo resettare tutto e tornare più forti per le ultime gare della stagione. Ci sono ancora molti punti in gioco e dobbiamo massimizzare il risultato ogni fine settimana".



Fred Vasseur: "Sono molto soddisfatto di come ci siamo comportati oggi, a differenza di sabato. Abbiamo messo in atto una buona strategia e gestito al meglio la gara disputando una corsa molto solida su entrambi i lati del box.La partenza di Carlos è stata difficile, ma successivamente ha mostrato un buon ritmo, mentre nelle fasi finali Charles stava addirittura eguagliando Lando Norris a livello di ritmo e anche George Russell non era così lontano. Non potevamo davvero aspettarci di più di questo quinto posto considerato da dove siamo partiti.Ora abbiamo una pausa di tre settimane e mi aspetto che tutti i team ad Austin, noi inclusi, porteranno qualcosa di nuovo. Sarà la prima corsa di una tripla e mi aspetto che, come al solito, alcune delle tre piste che ci attendono si adattino ad alcune squadre meglio che ad altre".





Crediti immagine: @ScuderiaFerrari