Si è partiti dal timore di rischiare di dover affrontare Francia e Portogallo (toccate in sorte alla Germania nel "gruppo di ferro" F), per poi vedere che il girone di qualificazione della fase finale di UEFA EURO 2020, il primo campionato europeo di calcio "itinerante", per l'Italia non poteva essere migliore rispetto a quanto il sorteggio ha offerto.

Le avversarie degli azzurri nel Gruppo A, infatti, saranno Turchia, Svizzera e Galles. È ovvio che la palla è rotonda, che per vincere bisogna metterla in rete e che ogni avversario è sempre e comunque degno di rispetto... per evitare sorprese.

Premesso ciò, di meglio l'Italia non poteva sperare, anche in relazione al fatto che tutte e tre le partite del gruppo si disputeranno a Roma allo stadio Olimpico. Inoltre, la partita inaugurale, la prima di tutto il torneo sarà quella di venerdì 12 giugno alle ore 21 in cui l'Italia affronterà la Turchia.

Prudente il commento del tecnico azzurro Roberto Mancini: "Credo le partite vadano giocate tutte…Pensando che potevano uscire Francia e Portogallo nel nostro stesso girone poteva essere molto dura. Ma la Svizzera è comunque un’ottima squadra, il Galles può essere la sorpresa, la Turchia è piena di giovani bravi e ha battuto la Francia nelle qualificazioni".



Di seguito, l'elenco completo degli abbinamenti del sorteggio che ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato al ROMEXPO di Bucarest:

Gruppo A (Roma, Baku)

Italia, Svizzera, Turchia, Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina, Olanda, Austria, vincente spareggi Percorso D

Gruppo D (Londra, Glasgow)

Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, vincente spareggi Percorso C

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

Spagna, Polonia, Svezia, vincente spareggi Percorso B

Gruppo F (Monaco, Budapest)

Germania, Francia, Portogallo, vincente spareggi Percorso A