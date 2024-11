Tante novità previste nel 2025 per "Primavera è Donna", la storica iniziativa di Swanbook Associazione Culturale & Ricreativa. Innanzitto il tema del concorso letterario che è da sempre uno degli elementi più importanti dell'iniziativa.

Il titolo del concorso 2025 è: "1945/2025: il cammino delle donne". Un concorso per poesia, racconti e romanzi inediti.

"Vogliamo puntare l'attenzione sulle donne e su un cammino iniziato con la conquista del diritto di voto (1945/46) a cui è seguito l’accesso ai pubblici impieghi (1963); poi il divorzio (1970) e la riforma del diritto di famiglia (1975); l’aborto (1978) e la cancellazione avvenuta solamente nel 1981 del delitto d’onore e del matrimonio riparatore; la parità sul lavoro (2010) e le quote rosa nei Consigli di amministrazione (2011). Ma ne potremmo aggiungere a decine di argomenti per arricchire di cose belle e meno bello questo cammino di 80 anni. E in mezzo a tutto questo il perpetrarsi di femminicidi, violenze, stupri, stalking e mobbing. Quanti ostacoli ancora devono essere superati e quante barriere abbattute?", ci ha detto Armio Aurelio, presidente di Swanbook.

Ma non sarà solo il tema del concorso letterario a portare una ventata di novità. Anche i Premi "Donna Territorio & Cultura", da sempre assegnati a donne virtuose che si sono contraddistinte in particolar modo nelle loro attività professionali, artistiche e in ambito sociale, subiranno una radicale trasformazione.

Infatti "Primavera è Donna" abbandonerà per la prima volta nella sua storia la sua casa storica di Salò e il LAgo di Garda per portare il suo evento finale in una prestigiosa location nel Cremasco. La decisione di abbandonare il Lago di Garda è arrivata in maniera del tutto naturale, in parte per una certa delusione nei confronti di alcun partner di Swanbook che alla fine partner lo si sono dimostrati solo a parole. Poi gli organizzatori avevano in mente da tempo di allargare i confini di selezione per le candidate ai Premi "Donna Territorio & Cultura" da sempre assegnati a donne del territorio bresciano e gardesano. Nel 2025 per "Donna Territorio & Cultura" la selezione delle donne candidate ai premi verrà estesa almeno a tutta la Lombardia, anche se potrebbero esserci ulteriori sorprese.

Gli organzzatori si auguramo che anche nel 2025 "Primavera è Donna" e gli eventi correlati confermino il successo delle edizioni precedenti.

E' sempre Aurelio Armio a darci la conferma che per la metà di dicembre si saprà tutto sulla nuova casa di "Primavera è Donna".

Per il momento vi invitiamo a dare un'occhiata al regolamento del concorso letterario, potrebbe essere unostimolo a cimentarsi nella scrittura anche per chi non ci ha mai pensato.