Un protocollo d’intesa tra il Comune di Milazzo e la Raffineria permetterà di ripristinare il portale d’ingresso e del percorso lungo la Cinta Spagnola della Cittadella Fortificata con interventi, che riguarderanno l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La Ra.M. ha erogato 100mila euro, quale contributo riguardante il recupero dei prospetti esterni, il ripristino delle strutture, oltre a rendere più agevole l’accesso al Castello. Gli uffici adesso attiveranno l’iter procedurale per bandire la gara. A questi centomila euro si aggiungono altri centomila euro finanziati dalla Regione per interventi miranti proprio all’illuminazione artistica del Castello.

La città di Milazzo ha con questo ultimo finanziamento ottenuto il massimo importo possibile per finanziare il progetto redatto dall’Ufficio tecnico del Comune, che prevede sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica attraverso tecnologie innovative.

L’illuminazione esterna nello specifico è già visibile nelle ore serali e si proietta sulla facciata della Cinta Spagnola ed Aragonese, consentendo anche un accesso agevolato e degnamente illuminato per le visite notturne grazie ad apparecchiature ad alta resa luminosa. Il nuovo sistema d’illuminazione metterà in risalto la bellezza della Cittadella non solo all’esterno con un colpo d’occhio non indifferente; ma anche del Mastio.