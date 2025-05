Nel cuore di Wall Street, l’Amministratore Delegato di ENAV Pasqualino Monti ha illustrato agli investitori statunitensi le linee guida del nuovo piano industriale da oltre 500 milioni di euro. Focus su digitalizzazione, mercati esteri e solidità finanziaria.



ENAV sbarca a Wall Street: Pasqualino Monti presenta il piano industriale

Dopo Londra, ENAV ha fatto tappa a New York per proseguire il proprio roadshow internazionale, rivolto agli investitori globali. A fare da portavoce della strategia del Gruppo è stato Pasqualino Monti, Amministratore Delegato della società, che ha presentato il nuovo piano industriale 2025-2029, sottolineando l’impegno verso l’innovazione tecnologica, l’espansione sui mercati esteri, nonché il rafforzamento delle competenze nel settore dell’assistenza al volo. “Abbiamo incontrato investitori interessati a conoscere i dettagli del nuovo piano industriale e della nostra nuova politica dei dividendi. Abbiamo spiegato che ENAV è il service provider più efficiente d’Europa, capace di offrire flussi certi grazie alla natura regolata del nostro mercato”, ha dichiarato l’AD. Il piano prevede investimenti per oltre mezzo miliardo di euro nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di potenziare la digitalizzazione dei sistemi di controllo del traffico aereo, rafforzare la posizione di ENAV all’estero e garantire rendimenti stabili e trasparenti agli azionisti. La presenza globale dell’azienda è in forte crescita: oggi opera, infatti, in 87 Paesi nel mondo. Tra i successi recenti, Pasqualino Monti ha ricordato i nuovi clienti acquisiti nel 2024, che contribuiscono a un backlog “importante” per gli anni a venire. “Vendiamo tecnologia, vendiamo efficienza. Il nostro è un business regolato, che ci protegge nei momenti di instabilità economica. I dazi impattano poco su un settore come il nostro, incentrato sulla sicurezza dello spazio aereo, considerato infrastruttura critica", ha ricordato. In un contesto finanziario globale incerto, ENAV si distingue per solidità e resilienza: anche nel 2020, anno segnato dalla pandemia, ha chiuso con 50 milioni di euro di utile netto. Una performance rara nel panorama internazionale del settore.



Geopolitica e visione industriale: Pasqualino Monti rilancia ENAV come modello di solidità globale

L’intervista ha toccato anche temi di attualità geopolitica, come le tensioni legate ai dazi imposti dagli Stati Uniti alle importazioni europee e la visita ufficiale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Casa Bianca. A tale proposito, Pasqualino Monti ha sottolineato come la natura del business ENAV renda l’azienda meno esposta agli effetti diretti dei dazi, grazie alla regolamentazione e al carattere strategico dei servizi offerti. Nonostante ciò, ha ricordato, che il contesto internazionale impone attenzione e capacità di adattamento costante. In un momento in cui i mercati globali mostrano segnali di nervosismo, ENAV lancia da New York un messaggio forte: l’azienda italiana vuole continuare a crescere, innovare e attrarre investitori attraverso trasparenza, efficienza e una visione industriale di lungo periodo. “Abbiamo voluto portare agli investitori un messaggio chiaro: ENAV è una realtà solida, affidabile, con un piano ambizioso ma concreto – ha quindi concluso Pasqualino Monti – Un punto di riferimento per il controllo del traffico aereo in Italia e nel mondo”.