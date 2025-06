In qualità di Amministratore Unico di RSG Group, Samuele Frosio interverrà al RiminiWellness tenendo incontri di formazione sull’industria del fitness.



Samuele Frosio: la partecipazione al RiminiWellness

In occasione del RiminiWellness, fiera di Italian Exhibition Group, Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group, prenderà parte a una serie di interventi. L’evento si svolgerà a Rimini dal 29 maggio al 1° giugno e avrà come focus il fitness, il benessere e lo sport, con lo scopo di guidare lo sviluppo dell’industria attraverso la formazione, elemento essenziale per fronteggiare le sfide che la contemporaneità pone dinanzi, quali la transizione ambientale, economica e culturale.

La fiera prevede una serie di incontri di formazione per sensibilizzare ogni membro dell’industria — trainer, imprenditori, investitori e stakeholder — riguardo il settore del fitness, più che mai attento all’innovazione sostenibile, alla qualità della vita e alla salute. In questa ottica, Samuele Frosio prenderà parte a incontri relativi al business, con approfondimenti su investimenti e capitali italiani.



Samuele Frosio: la carriera professionale in RSG Group

Samuele Frosio è Amministratore Unico di RSG Group dal 2023. Ha frequentato il corso di Architettura con indirizzo in progettazione tecnologica delle costruzioni presso il Politecnico di Milano. Dopo una serie di esperienze professionali in collaborazione con studi di architettura, ha avviato una carriera di libero professionista dal 2001 al 2011, periodo in cui ha sviluppato competenze in ambiti differenti, tra cui quello della progettazione di edifici di nuova costruzione, sia privati sia pubblici, e della ristrutturazione di appartamenti.

Ha maturato, inoltre, un’importante esperienza nella gestione di progetti architettonici su larga scala, svolgendo attività come Project Partner in contesti internazionali di elevata complessità. Nel 2015, Samuele Frosio è entrato a far parte di RSG Group in qualità di Responsabile Tecnico. In questo ruolo, si è occupato di coordinare la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei centri di fitness del Gruppo e, grazie alle competenze maturate e agli obiettivi raggiunti, è stato nominato prima Country Manager e, nel 2023, Amministratore Unico. Per conto del Gruppo, e in collaborazione con la capogruppo RSG Group International, ha il compito di gestire i brand di McFIT, John Reed e Gold’s Gym.