Microdisegno, azienda di riferimento nazionale nella gestione documentale e nei processi di digitalizzazione, ha intrapreso il più ampio intervento mai realizzato in Italia per un ufficio tecnico comunale. L’azienda, con sede a Lodi e già attiva in oltre 120 comuni italiani, è capofila del raggruppamento che si è aggiudicato l’appalto per la digitalizzazione dell’intero archivio edilizio del Comune di Milano.

Fulcro del progetto è InPratica, piattaforma avanzata sviluppata da Microdisegno, che consentirà la trasformazione di oltre 1.400.000 fascicoli cartacei in un archivio digitale consultabile online. Il sistema garantirà accesso rapido, tracciabilità, sicurezza e valore legale dei documenti, grazie alla certificazione AgID e alla conformità agli standard internazionali.

Il progetto, svolto in concessione, non comporterà oneri per l’Amministrazione. Sono previste oltre 40 nuove assunzioni e l’adozione di una logistica a basso impatto ambientale, in linea con un modello sostenibile ed efficiente per la Pubblica Amministrazione.

Microdisegno nasce nel 1985 come piccola realtà specializzata nella microfilmatura, e, in 40 anni di attività, si è specializzata nei servizi di gestione documentale fino a diventare attualmente un’azienda di 300 persone che fattura oltre 16 milioni di euro. Ad oggi, le attività si svolgono in 13 strutture, per una capacità complessiva di oltre 60.000 metri quadri per la conservazione dei documenti e 3.000 metri quadri di uffici distribuiti tra: Lodi, il cuore delle attività amministrative e direzionali con otto sedi operative, Borgo San Giovanni (LO) con due sedi dedicate, Piacenza, Calenzano (FI) e San Giovanni Rotondo (FG). I settori d’intervento aziendale si sono nel tempo allargati, con una particolare focalizzazione nel complesso settore della sanità pubblica e privata, nei servizi verso la Pubblica Amministrazione, università, biblioteche, editoria, aziende private e liberi professionisti.