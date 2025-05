Dal 2022 AD di SACE, Alessandra Ricci è stata riconfermata nel suo ruolo, dopo l’intesa politica raggiunta dal MEF e i rappresentanti dei Partiti di maggioranza, per proseguire supportando le aziende del Paese nei mercati esteri.



Alessandra Ricci: riconfermata come AD di SACE

Gli accordi tra MEF - Ministero dell’Economia e della Finanza e maggioranza hanno raggiunto il verdetto per le nomine e i rinnovi 2025-2027 delle società partecipate. Alessandra Ricci è stata riconfermata come AD di SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. I rappresentanti dei Partiti di Governo hanno trovato un’intesa politica con il MEF per stabilire le nuove nomine delle partecipate pubbliche e il rinnovo dei CdA di varie aziende, tra cui SACE. Alessandra Ricci è stata confermata per il secondo mandato, dopo che dal 2022 ha tenuto salde le redini del Gruppo con una strategia improntata al sostegno delle società italiane nei mercati esteri e allo sviluppo di progetti per la transizione ecologica.



Alessandra Ricci: il percorso professionale

AD di SACE, Alessandra Ricci è una manager con una consolidata esperienza nella finanza internazionale di impresa. Si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma e nel 1995 ha avviato il suo percorso professionale presso il Mediocredito Centrale, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nel project financing, sia in ambito europeo che extraeuropeo. Il 2005 ha segnato l’anno del suo ingresso in SACE, dove ha avuto un ruolo centrale nel rilancio dell’azienda. Infatti, Alessandra Ricci ha ricoperto in poco tempo i ruoli di Chief Business Officer e di Chief Marketing & Underwriting Officer. Nel 2017, ha assunto l’incarico di AD di SIMEST, società controllata di SACE, presso cui ha rafforzato il modello integrato SACE-SIMEST in supporto delle realtà italiane. Nel 2020, è stata nominata Responsabile del Programma Garanzia Italia e Green New Deal, rientrando in SACE e, nel 2022, è ha assunto la carica di AD del Gruppo, ruolo confermato anche per il prossimo triennio.