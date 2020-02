Mentre in Cina il numero dei contagiati da Covid-19 ha superato le 79mila unità, nel resto del mondo è salito a circa 7mila, 1.600 in più rispetto alle scorse 24 ore.

Stanno registrando un progressivo aumento nel numero dei casi anche Germania e Francia, con quest'ultima nazione che vede come più colpita soprattutto l'area a nord di Parigi. Così il governo ha deciso di vietare tutti gli eventi che si svolgono al chiuso e che possano coinvolgere oltre le 5mila persone. Per tale motivo, ad esempio, la giornata di chiusura dell'annuale fiera agricola di Parigi è stata annullata, così come anche la mezza maratona di domenica... che però si sarebbe svolta all'aperto! Invece, le partite di calcio saranno disputate ugualmente.

Il cluster parigino, sarebbe concentrato ad Oise, con 18 contagi di cui in maggioranza collegati ad un insegnante di 60 anni, deceduto per la Covid-19 all'inizio di questa settimana.

Il Paese con il più alto numero di contagiati continua ad essere sempre la Corea del Sud con 3.150. Per questo, il governo ha mobilitato l'esercito che sabato ha iniziato la disinfestazione a tappeto di gran parte della città di Daegu, centro dell'epidemia di coronavirus nel Paese.

Aumentano anche i casi di contagio in Iran, dove sabato il numero totale di persone che hanno contratto il virus è arrivato a 593, mentre 43 sono i morti.

I contagi aumentano anche nel Regno Unito, dove il totale è arrivato a 23. Qatar e Ecuador si sono aggiunti alla lista dei Paesi con almeno un contagio da Covid-19.

Ma anche gli Stati Uniti, che ieri avevano sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Italia, adesso stanno scoprendo di doversi preoccupare per il coronavirus, per i tre casi registrati in California, Oregon e Washington che hanno interessato pazienti che non hanno avuto nessun contatto con persone provenienti da Paesi dove è presente il contagio.

Tra l'altro, negli Usa, gli americani hanno identificato come responsabile della diffusione del virus la birra Corona che nessuno sta più acquistando, causando al brand messicano perdite da centinaia di milioni di dollari.

Ma un dato positivo comunque c'è. Poiché in Cina le fabbriche a Wuhan hanno chiuso per limitare la diffusione del virus, adesso l'aria in quella zona è finalmente diventata respirabile, come dimostra la seguente immagine ripresa dalla Nasa.