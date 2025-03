Queste le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti dai piloti della scuderia Ferrari nella hospitality della Scuderia, alla vigilia del Gran Premio di Cina.

Charles Leclerc: "Sono sicuro che la vettura ha molto più potenziale. Come squadra siamo determinati a sbloccare la performance della SF-25. Dopo la gara di Melbourne la squadra ha svolto molte analisi, stiamo migliorando la conoscenza con la vettura e credo che già qui potremo fare dei passi avanti. Probabilmente non siamo ancora al livello di McLaren, ma credo che possiamo essere in linea con i primi inseguitori e dobbiamo fare in modo di portare a casa il massimo dei punti da ogni gara, cosa che non siamo riusciti a fare a Melbourne. Sono fiducioso che già qui a Shanghai vedremo un altro scenario".

Lewis Hamilton: "La gara di Melbourne non è andata come volevamo, ma è solo la prima di un lungo calendario. Continueremo a lavorare a testa bassa, e, dal canto mio, proseguirò il mio processo di apprendimento. La mia conoscenza con questa vettura è ancora limitata, ma sono più determinato che mai a fare bene. L'energia che c’è all'interno del team è sempre incredibile, e dopotutto, c’è stata solo una gara finora. Man mano che conoscerò meglio macchina e team, sarò in grado di aggiungere la mia esperienza a quella già enorme di chi lavora in questa squadra. Oggi, in Formula 1, il successo dipende da minimi dettagli, e credo che dobbiamo lavorare su quelli per sbloccare appieno potenziale del nostro pacchetto".





Crediti immagine: x.com/ScuderiaFerrari/status/1902363467652255781/photo/2