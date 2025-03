Dall’ideatore del Teorema di Assisi, un modello che cambia il modo di progettare, scegliere e vivere la tecnologia

In un’epoca in cui ogni scelta tecnologica incide sul futuro del pianeta, un nuovo paradigma si affaccia nel mondo ICT con la promessa di cambiare per sempre le regole del gioco: si chiama Scala NIC (Network Information Cost) ed è molto più di un indice. È un modello concettuale, etico e operativo ideato da Massimiliano Nicolini, che traduce il consumo digitale in un linguaggio comprensibile, misurabile e – finalmente – responsabile.

Nata dalle fondamenta teoriche del Teorema di Assisi, la Scala NIC introduce una metrica tridimensionale che tiene conto dell’energia spesa per generare e trasmettere i dati (EpB), delle emissioni di CO₂ associate (EmB), e del costo economico complessivo per ogni bit gestito (CpB). Tre indicatori chiave, una sola sintesi: efficienza sostenibile.

Il cuore della Scala NIC è la sua capacità di quantificare il “peso sistemico” del bit. Per ogni sistema informatico – che si tratti di un’app mobile, una piattaforma cloud o un’infrastruttura server – l’indice NIC assegna un punteggio da 1 a 15 su ciascuna delle tre metriche fondamentali. Il valore medio risultante fornisce una valutazione comparabile e affidabile del sistema analizzato. Risultati alla mano: un sistema con NIC elevato risulta più efficiente, meno inquinante e più economico da gestire, mentre quelli con valori bassi indicano margini di miglioramento in tutte le direzioni.

Ma la forza del NIC non sta solo nella teoria: sta negli impatti reali e nella trasversalità d’uso. Infatti, la Scala NIC è progettata per essere uno strumento accessibile a tutti, dal cittadino comune alla grande impresa, dalle pubbliche amministrazioni agli sviluppatori di software.

Per i cittadini, adottare applicazioni e servizi digitali con un alto punteggio NIC significa risparmiare energia, allungare la durata delle batterie dei dispositivi, ridurre l’impronta ecologica. Un utente che preferisce una piattaforma cloud con NIC 14 rispetto a una con valore 7 può ridurre il proprio impatto energetico del 40%, un risparmio paragonabile allo spegnimento di un frigorifero per un anno.

Per le aziende, migliorare il punteggio NIC delle proprie infrastrutture informatiche non è solo un gesto virtuoso: è una leva strategica. Una PMI che aggiorna i propri sistemi da un NIC di 9 a uno di 13 può ridurre la bolletta elettrica del 18% annuo, abbattere di circa 12 tonnellate le emissioni di CO₂ equivalenti e migliorare sensibilmente il proprio punteggio ESG, ottenendo accesso facilitato a strumenti di finanza sostenibile.

Anche le pubbliche amministrazioni possono trarre vantaggio dal modello NIC, utilizzandolo come criterio oggettivo nei bandi pubblici. È il caso del Comune di Ferrara, che ha introdotto NIC ≥ 12 nella selezione di nuove piattaforme gestionali, ottenendo in sei mesi una riduzione dei consumi energetici pari al 21% rispetto alla media nazionale di PA digitalizzate di pari dimensione.

Per gli sviluppatori, il NIC diventa un nuovo orizzonte progettuale. Un esempio virtuoso arriva da una startup toscana attiva nel settore smart city: riscrivendo il proprio algoritmo di routing urbano con focus sull’energia per bit, il software è passato da un NIC 8 a 13, con un taglio del 30% dei costi server e nuove opportunità di mercato aperte grazie alla certificazione di sostenibilità digitale.

La Scala NIC trasforma l’utente finale da consumatore passivo a decisore consapevole. Non solo performance, ma anche sostenibilità e responsabilità diventano criteri di scelta nella vita quotidiana. Una app con NIC ≥ 13 rispetto a una con NIC < 8 permette fino al 35% di riduzione dei consumi energetici, comportando meno cicli di ricarica, più durata dei dispositivi, meno sprechi. A scuola e in famiglia, il modello si traduce in educazione ecologica digitale: bambini e ragazzi imparano che ogni azione online ha un costo sistemico, e che scegliere bene significa contribuire concretamente alla salvaguardia del pianeta.

Gli effetti si estendono anche al macro-sistema. Su scala ampia, l’adozione del modello NIC può portare a:

riduzioni consistenti nei consumi dei data center;

progettazione di infrastrutture digitali compatibili con fonti rinnovabili;

impulso all’economia circolare del settore ICT;

definizione di criteri oggettivi per politiche green e valutazioni ESG.

La Scala NIC si propone dunque come strumento scientifico, strategico e culturale per affrontare in modo maturo la sfida dell’innovazione. In un mondo che non può più permettersi una trasformazione digitale scollegata dalla realtà climatica ed energetica, questo modello rappresenta una svolta epocale: misura ciò che conta davvero, offre riferimenti concreti per orientarsi, restituisce all’utente il potere di scegliere con consapevolezza.

La sua adozione su vasta scala non è solo auspicabile: è necessaria. Perché ogni bit prodotto ha un costo. E ogni costo, se non controllato, diventa insostenibile. La Scala NIC ci insegna a misurare l’impronta digitale e a ridurla, trasformando la tecnologia da problema latente a risorsa rigenerativa.

Il tempo per agire non è domani. È adesso.

#ScalaNIC #SostenibilitàDigitale #GreenICT #EfficienzaEnergetica #EticaTecnologica #TeoremaDiAssisi #SoftwareSostenibile #DigitalResponsibility #EcoCode #FutureNow